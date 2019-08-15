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Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске

09:00 15.08.2019, Евгений Смольников Фото: Евгения Смольникова
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Обещанный срок начала работ подошел, но строительно-монтажные работы так и не начались. Редакция ждет ответа на запрос с ответами на вопросы, волнующие бердчан.

Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка вокзала так и не началась

Подготовка привокзальной площади к строительству, а именно: вырубка деревьев и удаление старого асфальта были завершены уже в начале 2019 года. Было известно, что строительство начнется в июле 2019 года, но стройка по прежнему стоит на месте. Все также выкопана огромная яма, а рядом лежит строй-материал, сваленный в кучу.

Бердчане уже и не надеются в скором времени увидеть хотя бы начало стройки — было обещано начать в июле, но вот уже середина августа и по прежнему ничего не изменилось.

Сотрудник филиала ОАО «РЖД» в Бердске сегодня, 15 августа, побоявшийся назвать свое имя, поделился в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что боится не дожить до начала строительства. А люди, ожидающие свой поезд на вокзале уже забыли, что тут что-то собирались строить. Ведь территория уже так давно огорожена металлическим забором, что все привыкли и это выглядит так, как будто так и должно быть.

Начальник отдела по работе со СМИ Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артем Вырезков на вопрос «Курьер. Среда. Бердск», когда же начнется реконструкция вокзала Бердска, предложил направить в адрес РЖД официальный запрос. В течение семи дней редакция «Курьер. Среда. Бердск» узнает ответ на вопрос, волнующий бердчан.

Напомним, что по поводу предстоящего строительства Западно-Сибирская железная дорога РЖД ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» 16 июля. Проект «Реконструкция вокзального комплекса «Бердск» с адаптацией для маломобильных пассажиров» проходила государственную экспертизу. И только после ее положительного заключения необходимо было получить разрешение на строительство и лишь после этого приступить к строительству. Предполагалось, что строительство начнется в июле и продлится до сентября 2019 года, но пока стройка не сдвинулось с места.

Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
Стройка века: РЖД затягивает строительство вокзала в Бердске
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От редакции

Начнут строить вокзал?

Аноним, 15 августа 2019 09:04
Почему-то я не удивлён
Головачь Лена, 15 августа 2019 09:25
Позорники

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