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Флагу России исполнится 350 лет 22 августа

10:00 15.08.2019 Фото: pixabay
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Свыше 900 мероприятий посвятят этому юбилею в Новосибирской области

Флагу России исполнится 350 лет 22 августа
Юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области отметят патриотическим автопробегом

Свыше 900 мероприятий пройдет в Новосибирской области в честь 350-летия Государственного флага Российской Федерации – его день отмечается 22 августа. Праздник в нашем регионе впервые отметят масштабным автопробегом по территории области.
В честь Дня Государственного флага Российской Федерации (Флага России) праздничные программы и концерты, патриотические акции, викторины, книжные выставки и выставки государственной символики РФ, тематические конкурсы рисунков, фестивали песен, торжественное вручение паспортов гражданам юным землякам, спортивные соревнования, велопробеги пройдут во всех муниципальных районах и городских округах нашего региона. Всего запланировано проведение 961 мероприятия с участием почти 70 тысяч человек.

Центральным событием станет областной автопробег, который стартует 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину (пл. Маркса, г. Новосибирск) по маршруту: г. Новосибирск – р.п. Ордынское – с. Кочки – г. Карасук – г. Купино – г. Татарск – р.п. Чаны – г. Новосибирск. Общая протяженность автопробега составляет более 1130 км. В нем примут участие около 1000 человек – представители Новосибирской региональной общественной организации «Клуб «UazPATRIOT», Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России, творческие коллективы. Колонна автомобилей будет украшена российскими флагами. Автопробег завершится 25 августа, маршрут движения прилагается.

По прибытию колонны в каждый населенный пункт планируется проведение праздничной тематической концертной программы, возложение цветов к памятникам и мемориальным комплексам. Будет организована работа интерактивных площадок, раздача ленточек–триколоров и флажков, которые участники автопробега будут распространять по маршруту движения.

В рамках мероприятий, приуроченных к 350-летию Государственного флага РФ, волонтеры будут распространять ленточки и флажки-триколоры, информационные листовки об истории Флага России. Кроме того, определены хэштеги праздника – #Флагмоегогосударства и #Мойфлаг.

Источник: nso.ru

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