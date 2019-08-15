Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!

Дорогие друзья и ваши прекрасные питомцы! Сегодня, 7 августа, в газете вышла первая часть нашего фотомарафона. Спешите купить газету! Вторая часть с новыми снимками — в конце августа. Срочно присылайте фотки!

Лучшие друзья Лолита и Макс

Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)

Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Здравствуйте!

Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)

Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.

Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Здравствуйте!

Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)

Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.

Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Здравствуйте!

Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)

Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.

Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Хотелось бы очень поучаствовать в Вашем фотомарафоне!!! Совсем недавно переехали в свой новый дом и, разумеется, перевезли с собой нашу, до недавнего времени сугубо «домашнюю», кошку Мусю. Вот так она осваивает новые для себя просторы. Большой привет редакции «курьеровцев» от Тимофея (11 лет) и Семёна (6 лет). С уважением,

Семья Матвиенко.

Артём 4года, и немецкий боксёр Тори 1год)

Бадди

Бадди

Бадди

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) .

Каждый наш день наполняют красками и любовью

Бочарова Анна

Кот Жулик 7лет. Собака чихуахуа Пенелопа 3 года