Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять
Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.
Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».
Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!
Присылайте фото на ящик
bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.
Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Фотоальбомы прошлых лет
«Ты моя кисуля» и «Мой питомец».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!
Дорогие друзья и ваши прекрасные питомцы! Сегодня, 7 августа, в газете
вышла первая часть нашего фотомарафона. Спешите купить газету! Вторая часть с новыми снимками — в конце августа. Срочно присылайте фотки!
Лучшие друзья Лолита и Макс
Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)
Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)
Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце
Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце
Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце
Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня) Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно. Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.
Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня) Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно. Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.
Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня) Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно. Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.
Хотелось бы очень поучаствовать в Вашем фотомарафоне!!! Совсем недавно переехали в свой новый дом и, разумеется, перевезли с собой нашу, до недавнего времени сугубо «домашнюю», кошку Мусю. Вот так она осваивает новые для себя просторы. Большой привет редакции «курьеровцев» от Тимофея (11 лет) и Семёна (6 лет). С уважением,
Семья Матвиенко.
Артём 4года, и немецкий боксёр Тори 1год)
Бадди
Бадди
Бадди
Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна
Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна
Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна
Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна
Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) .
Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна
Кот Жулик 7лет. Собака чихуахуа Пенелопа 3 года
Мои питомцы кот Стёпушка и рыбки
Кошка Сима, 12 лет
Русский спаниэль Жора.
Большой любитель «пожрать», поплавать, порыться в песке
Кузя
Тот Самый кот Гарретт с обложки)))! Теперь подрос, ему 2.5 года, рост от лапы до лапы 115 см, вес 12 кг
Это Бадди,ему чуть больше 3-х лет.Любая непогода нам не помеха для отличного настроения и активных прогулок)
на фото представлено семейство рыжиков.Кот Жора 3,5 года,Акс Ева 2,5 года и Акс Риджи 1,5 годаPS.Жоговы
РыжикОля Юшкова
Это просто пёс Дик. Он найденыш, но любимый все равно)))
Родня Наш сын Дима и наша пёсиха Айка
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Рудис Елизавета и утенок
Арсений, хаски Гарри и Хансен
Вместе вкуснее)
Я и мой питомец
Саша и Кузя
Это наш самый младший член семьи — лабрадор Винтаж
Это Тимофей,ему 4,5 года.Очень любит целоваться и делать «массаж» лапками!Самый умный кот!!!
фото от Оксаны Барановой
Фото от Власовой Жанны
Наша Маруся. Питомец Степана и Александра Лютовых
Егорова Дина и принцесса Боня
Малышка!!!
Малыш и Малышка!!!
Я т мой питомец.кот Амур,2 года
кот Амур,2 года
Любимец нашей семьи Царь 2 лет от роду просто Царь( корона прилагается) или по семейному просто Мурисик и подружка его Настя 10 лет. Кот сумочно пакетный. Но улицу не любит
Любимец нашей семьи Царь 2 лет от роду просто Царь( корона прилагается) или по семейному просто Мурисик и подружка его Настя 10 лет. Кот сумочно пакетный. Но улицу не любит
Я и мой питомец
Я и мой питомец
Кекс 8 лет.
Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot
Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot
Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot
Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot
Кошка и собака