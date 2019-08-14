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Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска

20:26 14.08.2019
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Думаю, она достойна отдельной статьи редакции.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал 99:
Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры Александра Трушакина. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Новость из серии \»знай наших\». Думаю, она достойна отдельной статьи редакции.

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От редакции

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Аноним, 14 августа 2019 21:10
кто это и что это за партия вообще?
igk63, 14 августа 2019 21:31
И кто это 99?

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