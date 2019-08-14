В рубрику «Сообщи свои новости» написал 99:
Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры Александра Трушакина. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Новость из серии \»знай наших\». Думаю, она достойна отдельной статьи редакции.
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска
Думаю, она достойна отдельной статьи редакции.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал 99:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вам интересна эта новость?
Аноним, 14 августа 2019 21:10
кто это и что это за партия вообще?
igk63, 14 августа 2019 21:31
И кто это 99?
Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
20:44 14-08-2019
Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года 2
20:42 14-08-2019
Какие люди особенно склонны к раку?
20:39 14-08-2019
ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей
20:37 14-08-2019
Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
20:35 14-08-2019
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска 2
20:26 14-08-2019
Бердск206 человек болеют туберкулезом в Бердске
18:00 14-08-2019
Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска
17:30 14-08-2019