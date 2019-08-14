Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска

В рубрику «Сообщи свои новости» написал 99:

Новосибирский избирком снял с выборов кандидата в мэры Александра Трушакина. Он выдвигался от регионального отделения «Партии Великое Отечество». Новость из серии \»знай наших\». Думаю, она достойна отдельной статьи редакции.