14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России

20:44 14.08.2019 Фото: pixabay
0

Эксперимент предлагается провести с 2020-го по 2025 год в нескольких школах в каждом регионе страны.

Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту

В Институте развития интернета предложили организовать школьные факультативные занятия по киберспорту. Соответствующее обращение в адрес министра просвещения Ольги Васильевой есть в распоряжении RT.
По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент о проведении таких занятий для подростковой и юношеской возрастных групп может быть включён в федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Сам эксперимент предлагается провести с 2020-го по 2025 год в нескольких школах в каждом регионе страны.

Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.

При этом выбор игр, в которые будут играть на факультативе, для разных возрастных групп должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами.

Также предлагается проводить турниры между школами и регионами, всероссийские чемпионаты школьников.

«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодёжи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества за счёт участия не в пренебрегаемых взрослыми «обструктивных интернет-течениях», а в реальной школьной, региональной, трансграничной жизни, альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили заменить смартфоны в школе на «шкулфоны».

Источник: RT

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужен такой факультатив?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
20:44 14-08-2019
Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года 2
20:42 14-08-2019
Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года
Какие люди особенно склонны к раку?
20:39 14-08-2019
Какие люди особенно склонны к раку?
ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей
20:37 14-08-2019
ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей
Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
20:35 14-08-2019
Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска 2
20:26 14-08-2019
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска
Пропал мальчик: Оставили в машине 3-летнего сына ягодники в лесу под Омском 2
18:00 14-08-2019
Пропал мальчик: Оставили в машине 3-летнего сына ягодники в лесу под Омском
Бердск206 человек болеют туберкулезом в Бердске
18:00 14-08-2019
206 человек болеют туберкулезом в Бердске
Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска
17:30 14-08-2019
Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска
Бердск125 тыс. рублей за разбитый автомобиль и вред здоровью требует по суду с виновника ДТП житель Бердска 1
17:15 14-08-2019
125 тыс. рублей за разбитый автомобиль и вред здоровью требует по суду с виновника ДТП житель Бердска