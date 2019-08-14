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Пропал мальчик: Оставили в машине 3-летнего сына ягодники в лесу под Омском

18:00 14.08.2019 Фото: с сайта omskzdes.ru
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15 минут хватило, чтобы мальчик вышел из машины и ушел в лес. Около 400 человек ищут малыша. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

Пропал мальчик: Оставили в машине 3 летнего сына ягодники в лесу под Омском
Трёхлетний Коля потерялся накануне вечером в районе села Новологиново

Из города отправляются автобусы с волонтёрами, некоторые добровольцы добираются до Большереченского района своим ходом.

Омичи могут помочь в поисках пропавшего трёхлетнего Коли Бархатова. Сейчас в Большереченском районе его поисками занимаются полиция, волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», кинологи, а также местные жители — всего более 400 человек. Некоторые омичи выезжают в Большереченский район на личном транспорте.

Для сбора желающих помочь из Омска отправился автобус на север области. Рейсов на сегодня больше не будет.

Виталий Ергер, координатор отряда «Доброспас-Омск», рассказал корреспонденту «Омск Здесь», что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе «Доброспас-Омск». Желающие присоединиться к поискам могут доехать сами — в районе деревни Новологиново (253 км от Омска) расположен временный указатель.

— Дорога занимает около 3,5 часа, местами она плохая, это нужно брать в расчёт. С собой необходимо взять сухпаёк, чай в термосе, удобную закрытую одежду для поисков в лесу и сменную тёплую одежду, потому что местность, где проходят поиски, болотистая. Ещё лучше взять с собой репелленты от насекомых, — рассказывает Виталий Ергер.

В пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт» корреспонденту «Омск Здесь» сообщили, что потребности в волонтёрах у них нет, но добровольцам не хватает оборудования: навигаторов, фонарей, компасов и усилителей сотовой связи. Если вы готовы помочь волонтёрам и предоставить необходимый для поиска инвентарь, свяжитесь с представителями отряда по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

Также журналист Международного пресс-центра «МКР-Медиа» Андрей Курников рассказал «Омск Здесь» , что сегодня на поиски приехали представители «Лиза Алерт» из столицы. С собой они привезли поисковое оборудование, в том числе квадрокоптеры, которые уже запустили для поиска малыша.

Кроме волонтёров, мальчика ищут с воздуха при помощи полицейского вертолёта с тепловизором.

Ранее «Омск Здесь» сообщал, что трёхлетний Коля потерялся накануне вечером в районе села Новологиново. Вместе с родителями он выехал в лес для сбора ягод. Следователи предполагают, что родители оставили мальчика одного в салоне машины и ушли в лесной массив. Вернувшись через 15 минут, они увидели, что мальчик пропал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Поиски ребёнка продолжаются.

Источник: omskzdes.ru

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От редакции

Найдется?

Аноним, 14 августа 2019 18:13
трудно ответить на этот вопрос.Родителей не жалко

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