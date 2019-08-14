Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска

Экс-влюбленные жили вместе, однако после расставания мужчина начал угрожать женщине. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, побои и угрозу убийства.

Орудие преступления и видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшая действия фигуранта, изъяты

9 августа в полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице 1905 года мужчина угрожал одной из работниц магазина ножом. Данный гражданин был задержан прибывшим по вызову с «тревожной кнопки» экипажем вневедомственной охраны Росгвардии.

Как выяснили сотрудники отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску, задержанный является 32-летним жителем Заельцовского района и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражу, грабеж, побои и угрозу убийством. Сейчас в отношении мужчины дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевшая ранее проживали вместе, однако после расставания мужчина начал угрожать женщине. Также в ходе дознания выявлен аналогичный преступный эпизод, имевший место в апреле этого года. Тогда в полицию никто не обращался.

Проводится дальнейшее расследование. Орудие преступления и видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшая действия фигуранта, изъяты.

Источник: 54.мвд.рф