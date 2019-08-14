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Чуть не разбился о камни частный теплоход с пассажирами под Барнаулом

16:15 14.08.2019 Фото: pixabay
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Среди 50 туристов были дети и пенсионеры. Трагедии удалось избежать благодаря теплоходу «Москва-207», который проплывал неподалеку. Он помог неисправному судну пройти под мостом.

Чуть не разбился о камни частный теплоход с пассажирами под Барнаулом
Инцидент произошел 9 августа

9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни. На борту судна находилось около 50 пассажиров. Инцидент произошел около пристани садоводства. Если бы в этой точке водное транспортное средство встало на мель, то последствия могли оказаться просто ужасными. Глубина на этом участке достигает 17 метров, не говоря уже о бурном течении.

Мало того, что теплоход, ударившись о землю, получил бы серьезные повреждения, но и туристы, среди которых были дети и пенсионеры, оказались бы в воде. Основное управление отказало, а дополнительное, как выяснилось, не работает. Предотвратить крушение удалось благодаря теплоходу «Москва-207», который проплывал неподалеку. Он помог неисправному судну пройти под мостом.

И на этом истории о спасении превращается в социальную драму. Как рассказал корреспонденту «Алтайской правды» генеральный директор ООО «Барнаульский речной порт» Александр Крук, для компании, которая производила спасательную операцию, такие ситуации в последнее время – не редкость. – Можно было не доводить ситуацию до критической отметки, но капитан неисправного теплохода не обратился к диспетчеру, а его собственник и вовсе не отвечал на телефонные звонки, – посетовал Крук. – Похожий случай был в прошлом году. Тогда теплоход «Барракуда» оказался на волнах без буксировщика, и ее вынесло на мост. Пострадали десятки человек.

16 августа состоится суд по этому делу. И вот опять такая же картина. Разве так можно? Несогласный с таким положением дел, гендиректор речного порта написал заявление в прокуратуру и региональный Ространснадзор. Мужчина просит правоохранителей обратить внимание на произошедшее и принять соответствующие меры. «Каждый раз приходить на помощь мы не сможем», – добавляет он.

Источник: ap22.ru

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