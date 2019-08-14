Какие есть комплектации в сервере Hp proliant dl380p gen8

Конструкция базы данных позволяет в кратчайшие сроки осуществить ремонт или замену отдельно взятого компонента.

Сервер hp proliant dl380p gen8 поставляется в корпусе 2U. Она может использовать до 2 процессоров Intel Xeon.

При этом не потребуется использовать специализированный инструмент.

Преимущества системы

Оборудование может использоваться в самых разных целях. Это обусловлено его главными преимуществами:

высочайшее качество продукции;

высокий уровень производительности;

возможность различной конфигурации сервера;

удобство в эксплуатации.

Купить данный сервер по выгодной цене можно на сайте https://www.WestComp.ru/. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные комплектации HP proliant dl380p gen8 из каталога компании.

Сервер Hewlett — Packard ( HP ) Proliant DL 380 p Gen 8 (25 x SFF ) 2 x 2.1 GHz

Это двух процессорный комплекс с кэш-памятью размером в 15 мегабайтов. Сервер способен функционировать с 25 жёсткими дисками для хранения информации. При этом предусмотрена функция горячей замены.

На сервере есть 16 Гб оперативной памяти. Подача электроэнергии идет посредством двух блоков питания. Монтаж базы данных осуществляется в корпусе 2U, габариты которого составляют 44,55х69,85х8,74 см.

Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL380E Gen8 (14x LFF) 2×1.8 GHz

Рассматриваемая модель отлично подходит для обработки данных и использования вычислительных приложений в современных компаниях. Она отличается очень низкими показателями энергопотребления, которые сопровождаются высочайшей производительностью. Это обеспечивается использованием современных технологий при разработке и компоновки сервера.

В данной модификации используется 2 восьми ядерных процессора Intel Xeon, что обеспечивает наличие 20 мегабайт кэш-памяти. Наличие оперативной памяти объемом в 48 Гб способствует решению самых сложных задач. Для хранения информации можно использовать 14 жёстких дисков, которые предусматривают горячую замену.

Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL380p Gen8 (25x SFF) 2×2.6 GHz

Указанная версия комплекса для хранения информации предназначена для решения ответственных задач. Данный сервер отличается повышенными показателями безопасности и производительности, что сопровождается высокой эффективностью оборудования. Применение новых технологий позволяет предотвратить потерю данных и непредвиденный сбой оборудования. Также повышена эффективность энергопотребления до 96% за счёт применения двух блоков питания по 460 Вольт.

Установка сервера производится в корпус 2U, который отличается очень красивым дизайном. Его габаритные размеры составляют 44,55х69,85х8,74 см. Максимальный размер оперативной памяти может достигать 96 Гб. Это обеспечивается наличием шести слотов. Два 8-ядерных процессора с частотой 2,6 ГГц и 20 мегабайтами кэш-памяти обеспечивают стабильное функционирование всего комплекса.

Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL380p Gen8 (25x SFF) 2×3.0 GHz

Это более мощный сервер, в сравнении с предыдущими модификациями. На нем использованы 10-ядерные процессоры Intel Xeon с кэш-памятью размером в 25 мегабайтов. Также предусмотрена максимальная оперативная память величиной в 256 Гб. Это способствует стабильному гарантированному функционированию сервера с поддержанием высокого уровня безопасности.

Предусмотрена возможность расширения мощностей в случае возникновения такой необходимости. Наличие корпуса 2U позволяет в кратчайшие сроки выполнить монтаж сервера.