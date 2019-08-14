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Продала прописку 49 иностранцам за год в своей квартире жительница Новосибирска

17:00 14.08.2019 Фото: pixabay
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Женщина уже была осуждена за аналогичные преступления и отбывала наказание в виде лишения свободы. Теперь суд отправил бизнес-вумен на полгода в колонию поселения.

Продала прописку 49 иностранцам за год в своей квартире жительница Новосибирска
Подсудимая признала вину в полном объеме и раскаялась

Мировым судом Дзержинского района г. Новосибирска вынесен приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)
Судом установлено, что подсудимая в период с января 2018 по апрель 2019 года за денежное вознаграждение поставила на учет по адресу своего проживания 49 иностранных граждан.

Ранее женщина уже была осуждена за аналогичные преступления и отбывала наказание в виде лишения свободы.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме и раскаялась.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

Источник: Прокуратура НСО

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