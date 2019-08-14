Расплатиться за долги по капремонту в рассрочку разрешили должникам в Новосибирской области

Судебного взыскания задолженности по взносам на капремонт МКД можно избежать. Для этого собственники помещений могут заключить соглашение о рассрочке.

С 2017 года в суды региона было направлено 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и Фонд модернизации ЖКХ региона напоминают жителям области: оплачивать взносы за капремонт многоквартирных домов (МКД) нужно своевременно, а в случае образования задолженности выплаты можно производить в рассрочку.

Как прокомментировали в Фонде ЖКХ – Региональном операторе капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области, судебного взыскания задолженности по взносам на капремонт МКД можно избежать. Для этого собственники помещений могут заключить соглашение о рассрочке, обратившись по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 307.

В целях предотвращения судебного взыскания задолженности, уведомления собственников об обязанности уплаты взносов за капремонт и разъяснения последствий непогашения задолженности в установленный срок, специалистами Фонда ЖКХ совместно с судебными приставами-исполнителями г. Новосибирска под контролем МинЖКХ региона начата работа по проведению регулярных рейдов по должникам за капремонт.

Проведен первый рейд по взысканию задолженности по взносам за капремонт с граждан, в отношении которых уже возбуждены исполнительные производства, в 10 МКД Дзержинского района г. Новосибирска. Долги граждан по оплате взносов за капитальный ремонт составили от 5 до 26 тысяч рублей. В ходе рейдов, проведение которых будет продолжено, будут фиксироваться причины, по которым граждане не принимают мер к погашению задолженности, устанавливаться контактные данные должников в случае, когда те фактически не проживают по месту нахождения собственности. По результатам рейдов судебными приставами будут составляться акты исполнительных действий.

По данным Фонда модернизации ЖКХ, с 2017 года в суды региона было направлено 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт с граждан на сумму 636 млн рублей, из которых с должников уже взыскано более 340 млн рублей.

Источник: nso.ru