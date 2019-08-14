СК не нашел ртуть в крови семьи из Бердска

У семьи Тратувейн проявились серьезные осложнения в состоянии здоровья. Дяде пришлось сделать операцию на сердце, а тете Яны врачи диагностировали сахарный диабет на фоне токсического отравления. Однако СК отказал в возбуждении уголовного дела.

У Яны Тратувейн начали проявляться побочные эффекты от отравления ртутью

Инициировал проверку следственный отдел Бердска СУ СК РФ по Новосибирской области в отношении дочери жительницы Бердска Яны Траутвейн. Напомним, у семьи и родственников находившихся в доме Траутвейн, врачи нашли в крови повышенные показателя ртути. Сдать редкий анализ семью вынудили смерть собаки от химического отравления и плохое самочувствие.

Мы, 7 человек,обращались в полицию с заявлениями по факту отравления. Нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела. А в начале августа со мной связалась помощник следователя следкома, пригласила на показания. Проверку возбудили в отношении дочери. Я, моя дочь и родные рассказали следователю о всех обстоятельствах произошедшего с нашим здоровьем. Чуть позже следователь изъял ту самую баночку с эфирным маслом из бани, чай, соль, кофе, продукты питания и фильтры воды. Взяли пробы воздуха. Теперь мы ждем результаты их исследования, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Яна Траутвейн сегодня, 14 августа.

Представитель пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что следователи уже проверили историю с отравлением дочери Яны.

— Пробы воды, воздуха и продуктов питания исследованы. Не усмотрев признаков преступления, следователи отдела СК Бердска отказали в возбуждении уголовного дела, — резюмировал Михаил Третьяков.

Стоит отметить, что по прошествии месяца врачи поставили диагноз ее близкой приятельнице вхожей в дом — сахарный диабет, который развился на фоне токсического отравления. А ее дядю пришлось прооперировать в клинике Мешалкина. Опять же из-за ртути в крови у мужчины забарахлило сердце.

У меня начали проявляться побочные эффекты от отравления. Без таблеток мне тяжело что-то покушать. Как дочь будет дальше чувствовать и во что выльется ртуть в крови — я не знаю. Буду сдавать повторный анализ в сентябре, когда пройдет 70 дней после последнего анализа, — рассказала Яна.

Кроме того в семье Яны Траутвейн произошли и другие, но положительные изменения. Бывшие супруги нашли общий язык в суде, когда судья предложила иной вариант раздела имущества. В ближайшее время Яна и ее дочь переедут в собственную квартиру, которую семья приобретет на деньги от выкупа экс-мужем Яны дома.

Он отнесся положительно к этому предложению. Сказал в суде, что готов выкупить дом, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» Яна.

Напомним, в семье Траутвейн в июне неожиданно заболел пес: вечером у него началась рвота и Яна увезла Ларса в ветеринарную клинику. После операции он так и не пришел в себя после наркоза и умер во сне. Врачи поставили ему диагноз — химическое отравление. На стенках кишечника у него образовался некроз. Его не спасла резекция части кишечника, на тот момент у Ларса уже была разрушена печень.

Ветеринары собрали консилиум, пытаясь выяснить причину некроза и смерти собаки. По словам Яны, сотрудники ветеринарной клиники развели руками: такого они еще не встречали в своей практике. Врачи предположили, что животное съело батарейку, но ее в желудке пса не обнаружили. Впрочем, как и шариков ртути.

Ветеринар предположила, что подобный исход мог произойти из-за отравления батарейкой или ртутью, которая в них содержится. Тут-то меня осенило, что у меня и дочери есть все симптомы, характерные для отравления ртутью. Я сразу же побежала в больницу, сдала анализы и была ошарашена. Мои показатели превышали норму в несколько раз. Такой же результат оказался и у моей дочери, родных, которые вхожи в дом, — поведала Яна.

Яна сразу же обратилась за помощью к врачу. Ее и родных госпитализировали в бердскую ЦГБ, чтобы очистить организм от отравы. Женщина написала заявление с просьбой провести медицинскую-экспертизу организма, определить, на сколько сильно ее семья отравлена. Врачи тоже были удивлены результату анализов семьи, интересовались, где же они «наели столько ртути». Яна показала «Курьер. Среда. Бердск» все медицинские документы, свидетельствующие о том, что повод для беспокойства существует. Девушка вспоминает, что повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость и снижение внимания сопровождают ее несколько месяцев. Но она все скидывала на свою хроническую болезнь сахарный диабет. Хуже ей становилось в бане, где она моет свою дочь с диагнозом ДЦП.

-После мытья в бане у меня было ощущение на коже, что я облита уксусом. С дочерью происходило то же самое. На высокой полочке в бане стоят эфирные масла, которые я иногда разбрызгиваю на камни. Одна из них была надрезана и распухшая. Я увезла ее на экспертизу, но факт остается фактом: после ликвидации пузырька и проветривания бани, неприятные ощущения прошли, — подытожила Яна.

Яна предполагала, что на ухудшение здоровья ее семьи и собаки мог повлиять бывший муж. 3 июня она написала заявление в полицию, где указал, что у экс-супруга есть на это причины. Бывшие семьянины около двух лет делят имущество оцененное в сумму с семью нолями. Полиция Бердска передала материалы дела в СК, но следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не усмотрев признаки преступления. В своем расследовании полицейские указали, что ртуть в крови семейства Траутвейн попала из окружающей среды.

Но муж Яны — Денис Траутвейн опроверг домыслы экс-супруги.

— Полиция не берется за это дело и следственный комитет. Вы сами понимаете, что такое развод. Человек обижен. Это просто ее вымыслы и доводы, никаких доказательств и обоснований этому нет. Когда до меня дошла эта информация, я сразу же начал переживать за дочь. Предложил вызвать все службы, которые смогли бы найти этот источник излучения, — прокомментировал Денис Викторович.