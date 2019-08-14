Раскрыла секрет плоского живота фитнес-тренер из Бердска

Фитнес-тренер советует выбирать фитнес по темпераменту

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI». Наша героиня руководит фитнес клубом «Астрея», тур-агенстовом «Жираф-тур» и дизайнерским агенством. Ее рабочий день начинается в 8 утра и продолжается до 9 часов вечера. Как она все успевает?

С 5 лет Ирина занималась спортивной гимнастикой. Поэтому твердо знала, что физкультура — ее призвание. После окончания педагогического университета, 10 лет работала тренером в детской спортивной школе, параллельно вела занятия в фитнес-центрах, затем открыла свой.

Для здоровья мужчины йога более необходима

Фитнес-тренер советует выбирать фитнес по темпераменту.

Сангвиникам, холерикам — динамичная коррекция фигуры,флегматикам — йога, пилатес.

— Вы будете получать здоровье там, где вам нравится. Йогой может заниматься любой. Я подбираю асаны, когда нет закручиваний,чтобы человек мог потом раскрутиться. Для здоровья мужчины йога более необходима. Женщина более подвижное, более гибкое создание. Мужчина более жесткий, но они страшно боятся йоги, потому что гнутся они не могут и осознанно понимают, что это несет кучу проблем. И продолжая ходить на занятия — решают их, — рассказывает Ирина.

Именно йога любимый вид фитнеса бердчанки. Она дает здоровье позвоночника, держит тело в форме, учит расслабляться и оставаться спокойным и уравновешенным в любой ситуации.

Ирина преподает стрип-пластику, на которую молоденькие девушки и дамы в возрасте приходят для удовольствия, потанцевать, подвигаться и похохотать. Для себя, для души.

— Есть девушки, которые приходят целенаправленно, чтобы научиться эротично танцевать. Они замечают, что муж по-другому начинает на нее смотреть и начинает новый виток в супружеской жизни,- подчеркивает фитнес- инструктор.

Секрет плоского живота

На основании 30-ти летней практики Ирина Денисова заметила, что лучше всего на проблему живота влияют два направления: бодифлекс и пилатес. Пилатес прорабатывает глубокие связки и мышцы, которые держат живот тонусе. В бодифлексе за счет дыхательной гимнастики можно получить мощный эффект похудения.

— Секрет плоского живота в постоянном тонусе. Во время ходьбы, помните, чтобы держать тело в форме ходить нужно правильно, втягивая в себя живот. Если вы расслабляете мышцы живота, появляются не только проблемы с фигурой, но и возникают боли в спине, — убеждена специалист.

Чтобы добиться стройной фигуры, кроме физических нагрузок необходимо правильное питание.

— Чтобы быть в форме, не ужинайте поздно. Старайтесь, чтобы последний прием пищи был не позднее 19 вечера. Когда вы весь день голодаете, приходите вечером и наедаетесь до боли, а потом лежите, жир откладывается в депо. Мне многие говорят, что я очень мало ем, но это могут быть огромные порции. Нужно съедать еды столько, сколько умещается в стакане,- советует бердчанка.

— Если хотите сбросить вес, обращайте внимание на перекусы. Мы можем не замечать, что печенюшку в рот засунули или конфетку. Или орешки, от которых поправишься в три раза быстрее, чем от печеного. А вот на завтрак можно и бутерброд с ветчиной или шоколадной пастой, — рассказала Ирина, которая обедает в 16.00 и это ее последний прием пищи.

Толстых мужчин в Хорватии просто нет

Два года назад девушка открыла турагенстово. как отмечает Ирина, любимое направление у бердчан – Турция. Ирина любит Европу. Была в Италии, Греции, но Хорватия – любимая страна.

— Я бы летала туда каждый год. Там необыкновенно красивые мужчины с идеальными фигурами. Туда приезжаешь и там отдыхает глаз. Такое ощущение, что у них всех дома спортивный зал. Толстых мужчин там просто нет! А какие они делают комплименты! — восторгается героиня.

Ирина-мама троих дочек, старшая пошла по ее стопам и работает фитнес- инструктором в Новосибирске, средняя увлекается языками, а у младшей — ярко выражены актерские задатки.

С мужем Олегом они 25 лет вместе. Любят гулять, сидеть у костра, общаться, строить совместные планы.

— Главное прощать друг друга. Без этого в семейной жизни никуда, — уверяет горожанка.

На вопрос, как она все успевает, Ирина улыбаясь, отвечает, что она все и не успевает. Ежедневник заполнен на год вперед.

— Для меня такой образ жизни стал привычным и мне это нравится, — признается бизнес-вумен.

Автор видео Елена Белоусова

