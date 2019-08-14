125 тыс. рублей за разбитый автомобиль и вред здоровью требует по суду с виновника ДТП житель Бердска

Страховая компания возместила ущерб, но не покрыла всю его сумму. Автомобиль Олега И. полностью уничтожен, а ему пришлось восстанавливать здоровье.

Бердчанин компенсирует вред здоровью по суду

Обратился в бердский городской суд с иском в декабре 2018 года житель Бердска Олег И. Он попросил судью Наталью Навасадову присудить компенсацию морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью другому жителю Бердска — Дмитрию К. В судебном процессе принимает участие прокурор Бердска. Последнее судебное заседание состоялось 13 августа 2019 года, в котором Олег И. изменил основания или предмет иска, увеличив размера искового требования.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде, по гражданскому иску состоялось несколько судебных заседаний. Судья назначала экспертизу и из-за этого производство по делу пришлось приостановить.

— В октябре 2018 года произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль истца был полностью уничтожен, а его владелец получил телесные повреждения, проходил лечение. Страховая компания ему выплатила ущерб. Но он просит сверх возмещенного ущерба компенсировать убытки повреждения автомобиля с Дмитрия К. в размере 110 тыс. рублей, а также компенсировать расходы на лечение в размере 14,7 тыс. рублей, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Стоит отметить, что в качестве ответчика по иску бердчанина выступает не только Дмитрий К., но и страховая компания САО ВСК. следующее судебное заседание состоится 15 августа. Судебный процесс длится уже полгода.