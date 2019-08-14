Забил камнем до смерти жертву рецидивист из Бердска

Приятели вместе распивали алкоголь, но вечеринка закончилась ссорой. а затем убийством. Злоумышленник уже судим за аналогичное преступление. Он совершил аналогичное преступление спустя полгода после выхода из тюрьмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

Исполняющий обязанности прокурора Бердска утвердил обвинительное заключение в отношении 39–летнего жителя Бердска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

По версии следствия, в мае 2019 года между обвиняемым и потерпевшим после распития спиртных напитков произошел конфликт, вследствие которого обвиняемый умышленно нанес потерпевшему камнем несколько ударов в голову. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Ранее злоумышленник судим за аналогичное преступление, освобожден после отбытия наказания в ноябре прошлого года. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Бердский городской суд.

Источник: Прокуратура НСО