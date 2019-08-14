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Платит по 5 тыс. рублей за аренду жилья врачам ЦГБ Бердска

15:15 14.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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А еще выплачивает молодым специалистам надбавку к зарплате в размере 25% в течение 3-х лет после учебы.

Платит по 5 тыс. рублей за аренду жилья врачам ЦГБ Бердска
Юрий Краморов рассказал, как привлекают молодых врачей в ЦГБ

Как привлекают врачей и медперсонал на работу в бердскую больницу? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал уже экс-главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов, еще находясь в должности руководителя больницы.

Так, в бердской ЦГБ существует план работы с кадрами, включающий основные разделы: повышение квалификации сотрудников; работа с Новосибирским государственным медицинским университетом, министерством здравоохранения Новосибирской области, Бердским медицинским колледжем; взаимодействие с центром занятости населения Бердска, работа со СМИ.

Кроме того, в целях подготовки специалистов для государственных медицинских организаций Новосибирской области ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России для ГБУЗ НСО «БЦГБ» выделяются места для обучения за счет средств федерального бюджета.

А во исполнение приказа министерства здравоохранения Новосибирской области об осуществлении государственными учреждениями здравоохранения Новосибирской области полномочий министерства здравоохранения Новосибирской области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления учреждением осуществляются социальные выплаты в виде ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера: компенсация стоимости аренды жилья медицинским работникам в размере 5000 рублей.

— В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от о единовременных денежных выплатах врачам, единовременная денежная выплата в размере 300 000 рублей предоставляется врачам завершившим обучение в клинической интернатуре, клинической ординатуре по специальности «терапия», «педиатрия», «акушерство и гинекология», «скорая медицинская помощь» и заключившие в период с 1 сентября 2013 года по 1 октября 2017 года трудовой договор с медицинской организацией, находящейся в государственной собственности Новосибирской области, — пояснил Юрий Николаевич.

Также для поддержки молодых специалистов — врачей и среднего медицинского персонала — из фонда оплаты труда больницы выплачивается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 25% в течение 3-х лет с момента окончания учебного заведения.

Помимо этого в целях материальной заинтересованности работников БЦГБ в конечных результатах работы и создания необходимых условий для оказания качественных услуг устанавливаются надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы.

— Надбавка стимулирующего характера за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, а так же индивидуальные надбавки за увеличение объема выполняемых работ устанавливаются работнику в эффективном контракте на основании положения об оплате труда, — уточнил Юрий Краморов.

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От редакции

Бердская больница когда-нибудь будет укомплектована кадрами?

Аноним, 14 августа 2019 15:39
Юрия Краморова восстановить в должности руководителя больницы, в противном случаи иск в суд!
Аноним, 14 августа 2019 17:57
Точно сам себе платить, не рпзу нм кто не получал

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