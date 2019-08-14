В прятки с водителями играют светофоры и дорожные знаки в Бердске

Не дождалась и сфотографировала, как дорожный знак загораживает светофор, жительница Бердска. Таких светофоров по Бердску достаточно много. Как быть водителям? Спрашивают водители.

Из-за дорожного знак не видно светофора

Играют в прятки с водителями дорожные знаки на перекрестках Бердска. Фото с такой игрой на перекрестке улиц Свердлова и Ленина в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислала читательница Елена сегодня, 14 августа.

— Я постоянно езжу по этой дороге. Все ждала, когда власть обратит внимание на этот дорожный нюанс. Не дождалась и сфотографировала, как дорожный знак загораживает светофор. Таких светофоров по Бердску достаточно много. Как быть водителям? — поинтересовалась бердчанка.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что дорожным службам Бердска нужно помогать, высылая в адрес горадминистрации фотографии с подобными нюансами.

— Нужно понимать, на каком перекрестке или дороге встречаются подобные случаи. Будем реагировать на них. Устанавливать дорожные знаки в другом месте, чтобы они не заслоняли светофоры, — сообщил Владимир Николаевич сегодня, 14 августа.