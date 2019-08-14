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В прятки с водителями играют светофоры и дорожные знаки в Бердске

14:45 14.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Не дождалась и сфотографировала, как дорожный знак загораживает светофор, жительница Бердска. Таких светофоров по Бердску достаточно много. Как быть водителям? Спрашивают водители.

В прятки с водителями играют светофоры и дорожные знаки в Бердске
Из-за дорожного знак не видно светофора

Играют в прятки с водителями дорожные знаки на перекрестках Бердска. Фото с такой игрой на перекрестке улиц Свердлова и Ленина в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислала читательница Елена сегодня, 14 августа.

— Я постоянно езжу по этой дороге. Все ждала, когда власть обратит внимание на этот дорожный нюанс. Не дождалась и сфотографировала, как дорожный знак загораживает светофор. Таких светофоров по Бердску достаточно много. Как быть водителям? — поинтересовалась бердчанка.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что дорожным службам Бердска нужно помогать, высылая в адрес горадминистрации фотографии с подобными нюансами.

— Нужно понимать, на каком перекрестке или дороге встречаются подобные случаи. Будем реагировать на них. Устанавливать дорожные знаки в другом месте, чтобы они не заслоняли светофоры, — сообщил Владимир Николаевич сегодня, 14 августа.

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От редакции

Где еще в Бердске дорожные знаки играют в прятки со светофором?

Аноним, 14 августа 2019 15:05
Любой перекрёсток и любую улицу посмотрите. А почему ч должен помогать? Специалистов нет?
a.danilov, 14 августа 2019 15:22
"Владимир Захаров в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что дорожным службам Бердска нужно помогать, высылая в адрес горадминистрации фотографии с подобными нюансами" ©

А администрация мне в ответ поможет зарплатой тех "специалистов", которые отвечают за всё это по роду своей деятельности?
Без проблем, накидаю фото- всего-то надо потратить пару часов времени.

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