Изуродованный труп своего кота Мартина нашла в мусорке девушка в Академгородке

Животному отрезали лапы и сняли скальп. Ульяна Храмова: «Мы боимся не только за своих животных, но и за детей, которым может навредить этот человек.» А подозревают во всем соседку.

Кот не вернулся домой с прогулки

Ксения Шовтута создала петицию, адресованную в прокуратуру Новосибирской области на прошлой неделе. Причиной создания документа послужило зверское убийство ее домашнего кота. Кот Мартин не вернулся с прогулки 5 августа в одном из домов Академгородка. Тогда хозяйка кота Ульяна Храмова разместила пост о пропаже в социальной сети «Вконтакте», а на следующий день труп животного нашли в мусорном баке вблизи от дома. Перед смертью кота мучили – отрезали ему лапы и сняли скальп.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что пакет с мертвым котом в мусорный бак выбросила соседка пострадавших – именно ее подозревают в убийстве и жестком обращении с животным. В этот же день Ульяна Храмова вызвала полицию. Её дочка посмотрела по камерам видеонаблюдения с домофона, что Мартин зашёл в дом в 15:44, а затем за ним зашла и девушка-соседка. Кот из подъезда больше не выходил и спустя два часа подруга соседки вынесла мусорный мешок с котом и выбросила в соседний мусорный контейнер.

В квартире подозреваемой были обнаружены ужасающие находки – кости, черепа, останки животных. По некоторым данным девушка занималась продажей черепов животных. Соседи неоднократно жаловались участковому – из квартиры доносились крики животных, стоял трупный запах.

Стоит отметить, что девушка стоит на учёте в полиции. Соседи неоднократно жаловались участковому на шум и визги животных. Сейчас проводится расследование. Коробки и части животных из квартиры правоохранители изъяли, соседи подъезда и окружающих домов подтверждают асоциальный характер подозреваемой и готовы это подтвердить в письменном виде.

— Мы просим подписать петицию, чтобы придать делу общественный резонанс и наказать виновных! Как оказалось жертвой девушки стал не только наш кот Мотя, но и множество других животных. Необходимо остановить убийства и изолировать виновного от общества и от возможности навредить другим животным! Девушка остается на свободе, гуляет по двору, где живет. Мы боимся не только за своих животных, но и за детей, которым может навредить этот человек. Помогите нам – важен каждый голос, — обратилась в петиции к жителям Новосибирской области Ульяна Храмова.

Петиция