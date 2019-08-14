Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали

Огнеборцы при помощи спасательных устройств, защищающих от дыма, эвакуировали из подъезда шесть жильцов дома. Среди них пострадавших нет.

Непотушенная сигарета- частая причина пожара

Шесть человек эвакуировали из-за пожара в одном из жилых домов в поселке Маслянино, предварительной причиной которого стала неосторожность при курении.

По оперативным данным, сигнал о пожаре в двухэтажном доме поступил в оперативную службу МЧС России в 19:57 (вр. местн.) 13 августа.

Жильцы дома почувствовали запах дыма и сообщили об этом в пожарную охрану. К месту происшествия незамедлительно направили необходимые силы и средства: девять человек личного состава и три единицы техники.

К моменту прибытия пожарных расчетов из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, их осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. Огнеборцы при помощи спасательных устройств, защищающих от дыма, эвакуировали из подъезда шесть жильцов дома. Среди них пострадавших нет.

Возгорание происходило в двухкомнатной квартире на втором этаже, огнем повреждены стены, домашние вещи и мебель. Пожар ликвидирован всего за девять минут.

Чтобы не допустить пожара, специалисты МЧС России рекомендуют придерживаться следующих правил:

— никогда не курить, сидя в постели или кресле. Особенно после употребления алкоголя, так как в таких условиях легко заснуть;

— всегда тщательно тушить сигарету и не кидать окурки в урну. В качестве пепельницы не использовать бумажные кульки и коробки от спичек;

— не кидать непотушенные сигареты в мусоропровод, а также из окон и с балкона. Окурок может упасть на балкон ниже и вызвать пожар;

— никогда не курить в гараже, так как близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей чревата возникновением пожара.

При обнаружении пожара, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).

Источник: МЧС по НСО