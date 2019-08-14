14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали

12:30 14.08.2019 Фото: pixabay
0

Огнеборцы при помощи спасательных устройств, защищающих от дыма, эвакуировали из подъезда шесть жильцов дома. Среди них пострадавших нет.

Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали
Непотушенная сигарета- частая причина пожара

Шесть человек эвакуировали из-за пожара в одном из жилых домов в поселке Маслянино, предварительной причиной которого стала неосторожность при курении.

По оперативным данным, сигнал о пожаре в двухэтажном доме поступил в оперативную службу МЧС России в 19:57 (вр. местн.) 13 августа.

Жильцы дома почувствовали запах дыма и сообщили об этом в пожарную охрану. К месту происшествия незамедлительно направили необходимые силы и средства: девять человек личного состава и три единицы техники.

К моменту прибытия пожарных расчетов из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, их осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. Огнеборцы при помощи спасательных устройств, защищающих от дыма, эвакуировали из подъезда шесть жильцов дома. Среди них пострадавших нет.

Возгорание происходило в двухкомнатной квартире на втором этаже, огнем повреждены стены, домашние вещи и мебель. Пожар ликвидирован всего за девять минут.

Чтобы не допустить пожара, специалисты МЧС России рекомендуют придерживаться следующих правил:

— никогда не курить, сидя в постели или кресле. Особенно после употребления алкоголя, так как в таких условиях легко заснуть;

— всегда тщательно тушить сигарету и не кидать окурки в урну. В качестве пепельницы не использовать бумажные кульки и коробки от спичек;

— не кидать непотушенные сигареты в мусоропровод, а также из окон и с балкона. Окурок может упасть на балкон ниже и вызвать пожар;

— никогда не курить в гараже, так как близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей чревата возникновением пожара.

При обнаружении пожара, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).

Источник: МЧС по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не курите!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

500 тысяч предпенсионеров потеряли в России
13:15 14-08-2019
500 тысяч предпенсионеров потеряли в России
Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой-балериной в Крыму
13:00 14-08-2019
Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой-балериной в Крыму
БердскТрэш-кардиология: завотделением от комментариев о "дырявой" крыше в палатах с больными в Бердске отказалась
12:45 14-08-2019
Трэш-кардиология: завотделением от комментариев о
Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали
12:30 14-08-2019
Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали
БердскК вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск
12:15 14-08-2019
К вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск
Больных вирусным гепатитом стало меньше в России
12:00 14-08-2019
Больных вирусным гепатитом стало меньше в России
БердскРазглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска 10
11:57 14-08-2019
Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска
Запретить ездить на старых автомобилях хочет Госдума 2
11:30 14-08-2019
Запретить ездить на старых автомобилях хочет Госдума
Хасис: почему разные ставки кредитов Сбербанка в Чехии и России 1
11:15 14-08-2019
Хасис: почему разные ставки кредитов Сбербанка в Чехии и России
Две пассажирки пострадали в ДТП грузовика с Toyota на трассе Р-256
11:00 14-08-2019
Две пассажирки пострадали в ДТП грузовика с Toyota на трассе Р-256