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Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой-балериной в Крыму

13:00 14.08.2019 Фото: скриншот с twitter.com/Kremlinpool_RIA
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Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе. Видео вызвало бурное обсуждение в сети.

Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой балериной в Крыму
Путин в Крыму опустился на колено

Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины. Видео с президентом опубликовали в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».


Как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа Путин посетил академию, где пообщался с детьми, занимающимися балетом, ее руководителем Сергеем Полуниным и строителями, которые готовят новое здание учебного заведения. Как отмечает ТАСС, Путин также посетил Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе, приехав на показ из балета «Спартак».
В июле президент посетил Тулун — один из наиболее пострадавших из-за паводка городов в Иркутской области. Там он посетил пункт временного размещения эвакуированных местных жителей. Во время его визита мальчик Матвей рассказал, что его детский сад утонул. Путин пообещал восстановить его. Другому мальчику из Тулуна глава государства сказал, что постарается подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

Источник: РБК

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