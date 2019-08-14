К вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск

К вечеру возможно в Бердске прольется дождь

К вечеру 14 августа в Бердске возможны кратковременные дожди. Температура воздуха +26 градусов.

— Сейчас над территорией региона господствует антициклон, поэтому в понедельник и вторник осадки маловероятны, — раннее сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Вместе с тем нарастает юго-западная составляющая в атмосферных потоках, теплые воздушные массы приближаются из районов Казахстана и Средней Азии. С ними ближе середине недели в регион будут прорываться циклоны и атмосферные фронты.

15 августа +27 … +30. При этом днем возможен дождь, гроза. При грозе ветер будет усиливаться до 14 м/с. Ночью без осадков. Температура воздуха +12…+14 градусов.