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К вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск

12:15 14.08.2019 Фото: Pixabay
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Днем +26. Завтра, 15 августа, возможны грозы. 15 августа +27 … +30.

К вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск
К вечеру возможно в Бердске прольется дождь

К вечеру 14 августа в Бердске возможны кратковременные дожди.  Температура воздуха +26 градусов.

— Сейчас над территорией региона господствует антициклон, поэтому в понедельник и вторник осадки маловероятны, — раннее сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Вместе с тем нарастает юго-западная составляющая в атмосферных потоках, теплые воздушные массы приближаются из районов Казахстана и Средней Азии. С ними ближе середине недели в регион будут прорываться циклоны и атмосферные фронты.

15 августа +27 … +30. При этом днем  возможен дождь, гроза. При грозе ветер будет усиливаться до 14 м/с. Ночью без осадков. Температура воздуха +12…+14 градусов.

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