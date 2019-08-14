Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года

Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек. Вместе с тем это чуть меньше, чем год назад (на 0,7%).
Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, что на 35 человек меньше показателей прошлого года.
По данным Росстата, за отчетный период от ВИЧ скончались 9 920 россиян.
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Источник: РИА Новости
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Сколько ещё должно умереть людей, чтобы власть начала наводить РЕАЛЬНЫЙ порядок в данной сфере?
Наибольший вклад в развитие древней онкологии внесли врачи — классики древней медицины Гиппократ и Абу-Али ибн-Сина (Авиценна). Гиппократа считают автором самого понятия «рак» и «саркома». Заметив сходство некоторых опухолей с рыбьим мясом, Гиппократ предложил называть их мясистыми опухолями — саркомами. Опухоли, напоминающие по форме распространения распускающиеся в стороны ножки омара, он предложил называть раковыми.
Цельс (30 г. до п. э.— 38 г. н. э.) впервые описал метастазы рака молочной железы в регионарные лимфатические узлы. Гален (131—203 г. п. э.) указывал на частые поражения раком не покрытых одеждой частей тела — кожи, губы и, кроме того, описал рак молочной железы, матки и прямой кишки."
Не подскажете на какой частоте работал wifi в Древней Греции?