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Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года

20:42 14.08.2019 Фото: pixabay
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Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека.

Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание

Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года

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Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек. Вместе с тем это чуть меньше, чем год назад (на 0,7%).
Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, что на 35 человек меньше показателей прошлого года.
По данным Росстата, за отчетный период от ВИЧ скончались 9 920 россиян.
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Источник: РИА Новости

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Думаете о смерти?

Аноним, 14 августа 2019 21:13
СВЧ-излучение основная причина вспышки онкологических заболеваний.
Вышки сотовых станций и круглосуточный Wi-Fi в каждой квартире.
Сколько ещё должно умереть людей, чтобы власть начала наводить РЕАЛЬНЫЙ порядок в данной сфере?
Аноним, 14 августа 2019 22:24
"Наука располагает фактами, которые подтверждают существование злокачествен­ных опухолей у наших далеких предков. Так, изучение остан­ков древних египтян в Некрополе, расположенном вблизи Гизы, показало, что около 5 тыс. лет назад (2700 лет до н. э.) встречались костные опухоли. Упоминание о злокачественных опухолях находят в первых письменных документах Индии, Египта, Китая.

Наибольший вклад в развитие древней онкологии внесли врачи — классики древней медицины Гиппократ и Абу-Али ибн-Сина (Авиценна). Гиппократа считают автором самого понятия «рак» и «саркома». Заметив сходство некоторых опухолей с рыбьим мясом, Гиппократ предложил называть их мясистыми опухолями — саркомами. Опухоли, напоминающие по форме распространения распускающиеся в стороны ножки омара, он предложил называть раковыми.

Цельс (30 г. до п. э.— 38 г. н. э.) впервые описал метастазы рака молочной железы в регионарные лимфатические узлы. Гален (131—203 г. п. э.) указывал на частые поражения раком не покрытых одеждой частей тела — кожи, губы и, кроме того, опи­сал рак молочной железы, матки и прямой кишки."

Не подскажете на какой частоте работал wifi в Древней Греции?

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