14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей

20:37 14.08.2019 Фото: pixabay
0

Самым популярным автомобилем в этой ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В январе – июле 2019 года обладателем немецкого кроссовера стали 19115 россиян.

ТОП 5 кроссоверов за 2 млн рублей
Mitsubishi Outlander

Специалисты сайта «Цена Авто» совместно с аналитическим агентством «АВТОСТАТ» составили ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей. Для подготовки рейтинга были взяты продажи новых автомобилей сегмента SUV в России за 7 месяцев 2019 года с учетом рекомендованных розничных цен по всем модификациям. Самым популярным автомобилем в этой ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В январе – июле 2019 года обладателем немецкого кроссовера стали 19115 россиян.

На втором месте представитель японского автопрома Toyota RAV4 с объем продаж 16637 единиц.

Третья позиция у Mitsubishi Outlander (12802 шт.), четвертая – у Mazda CX-5 (11227 шт.), а замыкает пятерку самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей Nissan X-Trail (11225 шт.).

Средняя стоимость все этих моделей попадает в диапазон от 1,97 до 2,01 млн рублей. Отметим, что в рейтинг не попал довольно популярный чешский кроссовер Skoda Kodiaq (объем продаж 12924 шт.), поскольку средневзвешенная цена этой модели выросла до 2,25 млн рублей. А по средней цене 2 – 2,1 млн рублей продаются такие модели кроссоверов как: KIA Sorento (3082 шт.), Mitsubishi Eclipse Cross (1084 шт.), Subaru XV (576 шт.), MINI Countryman (569 шт.), Renault Koleos (340 шт.) и Jeep Renegade (117 шт.).

Источник: Автостат

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О какой машине мечтаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
20:44 14-08-2019
Факультатив по киберспорту хотят ввести в школах России
Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года 2
20:42 14-08-2019
Почти 1 млн россиян умерли за полгода 2019 года
Какие люди особенно склонны к раку?
20:39 14-08-2019
Какие люди особенно склонны к раку?
ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей
20:37 14-08-2019
ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей
Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
20:35 14-08-2019
Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска 2
20:26 14-08-2019
Александра Трушакина сняли с выборов на пост мэра Новосибирска
Пропал мальчик: Оставили в машине 3-летнего сына ягодники в лесу под Омском 2
18:00 14-08-2019
Пропал мальчик: Оставили в машине 3-летнего сына ягодники в лесу под Омском
Бердск206 человек болеют туберкулезом в Бердске
18:00 14-08-2019
206 человек болеют туберкулезом в Бердске
Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска
17:30 14-08-2019
Угрожал ножом продавщице ревнивец в магазине Новосибирска
Бердск125 тыс. рублей за разбитый автомобиль и вред здоровью требует по суду с виновника ДТП житель Бердска 1
17:15 14-08-2019
125 тыс. рублей за разбитый автомобиль и вред здоровью требует по суду с виновника ДТП житель Бердска