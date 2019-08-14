ТОП-5 кроссоверов за 2 млн рублей

Самым популярным автомобилем в этой ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В январе – июле 2019 года обладателем немецкого кроссовера стали 19115 россиян.

Mitsubishi Outlander

Специалисты сайта «Цена Авто» совместно с аналитическим агентством «АВТОСТАТ» составили ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей. Для подготовки рейтинга были взяты продажи новых автомобилей сегмента SUV в России за 7 месяцев 2019 года с учетом рекомендованных розничных цен по всем модификациям. Самым популярным автомобилем в этой ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В январе – июле 2019 года обладателем немецкого кроссовера стали 19115 россиян.

На втором месте представитель японского автопрома Toyota RAV4 с объем продаж 16637 единиц.

Третья позиция у Mitsubishi Outlander (12802 шт.), четвертая – у Mazda CX-5 (11227 шт.), а замыкает пятерку самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей Nissan X-Trail (11225 шт.).

Средняя стоимость все этих моделей попадает в диапазон от 1,97 до 2,01 млн рублей. Отметим, что в рейтинг не попал довольно популярный чешский кроссовер Skoda Kodiaq (объем продаж 12924 шт.), поскольку средневзвешенная цена этой модели выросла до 2,25 млн рублей. А по средней цене 2 – 2,1 млн рублей продаются такие модели кроссоверов как: KIA Sorento (3082 шт.), Mitsubishi Eclipse Cross (1084 шт.), Subaru XV (576 шт.), MINI Countryman (569 шт.), Renault Koleos (340 шт.) и Jeep Renegade (117 шт.).

Источник: Автостат