Какие люди особенно склонны к раку?

Унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников).

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%

Специалисты из американского Института исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию гена, которая значительно увеличивает риск заболеть раком в любом возрасте. Особенно это касается появления злокачественной опухоли поджелудочной железы. На ней пока и сосредоточились исследователи, передает Medicalxpress.

— Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни, — отметили исследователи.

Ученые выяснили, что мутация RABL3 «ускоряет движение» известного белка KRAS и способствует росту раковых клеток.

Мутация гена RABL3 была обнаружена в ходе наблюдений за семьей, где у пятерых родственников выявили онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами рака.

— Теперь мы ожидаем, что тестирование на эту генетическую мутацию будет рекомендовано всем людям, в семье которых были выявлены случаи заболевания раком, — пояснили ученые, добавив, что открытие мутации дает новые возможности для раннего выявления онкологии и более эффективного лечения.

Источник: РГ