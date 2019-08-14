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Здоровье / Общество

Какие люди особенно склонны к раку?

20:39 14.08.2019 Фото: pixabay
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Унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников).

Какие люди особенно склонны к раку?
Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%

Сюжет: Онкология

Какие люди особенно склонны к раку?

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Специалисты из американского Института исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию гена, которая значительно увеличивает риск заболеть раком в любом возрасте. Особенно это касается появления злокачественной опухоли поджелудочной железы. На ней пока и сосредоточились исследователи, передает Medicalxpress.

— Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни, — отметили исследователи.
Ученые выяснили, что мутация RABL3 «ускоряет движение» известного белка KRAS и способствует росту раковых клеток.

Мутация гена RABL3 была обнаружена в ходе наблюдений за семьей, где у пятерых родственников выявили онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами рака.

— Теперь мы ожидаем, что тестирование на эту генетическую мутацию будет рекомендовано всем людям, в семье которых были выявлены случаи заболевания раком, — пояснили ученые, добавив, что открытие мутации дает новые возможности для раннего выявления онкологии и более эффективного лечения.

Источник: РГ

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