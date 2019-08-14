Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны.

Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет, в котором находился глава оборонного ведомства, следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.

Над Балтикой к борту попытался приблизиться натовский F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Источник: РИА Новости