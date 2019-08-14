14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

10:30 14.08.2019 Фото: pixabay
1 1

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны.

Российские Су 27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет, в котором находился глава оборонного ведомства, следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.
Над Балтикой к борту попытался приблизиться натовский F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нам таким образом угрожают?

zizou, 14 августа 2019 13:18
ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Истребители Typhoon британских ВВС в понедельник перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142, сообщило Минобороны Великобритании.
На прошлой неделе истребители ВВС Великобритании также поднимались в воздух для сопровождения двух Ту-95.
Королевские военно-воздушные силы постоянно отслеживают полеты российских самолетов у своих рубежей, которые, однако, не заходят в воздушное пространство Британии. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бузова сравнила себя с блокадниками: вылизала языком тарелку
13:30 14-08-2019
Бузова сравнила себя с блокадниками: вылизала языком тарелку
500 тысяч предпенсионеров потеряли в России
13:15 14-08-2019
500 тысяч предпенсионеров потеряли в России
Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой-балериной в Крыму
13:00 14-08-2019
Точно станет примой: Путин встал на колено перед девочкой-балериной в Крыму
БердскТрэш-кардиология: завотделением от комментариев о "дырявой" крыше в палатах с больными в Бердске отказалась
12:45 14-08-2019
Трэш-кардиология: завотделением от комментариев о
Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали
12:30 14-08-2019
Пожар от сигареты: Шесть человек эвакуировали, двое из горящей квартиры пострадали
БердскК вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск
12:15 14-08-2019
К вечеру 14 августа может пролить дождь на Бердск
Больных вирусным гепатитом стало меньше в России
12:00 14-08-2019
Больных вирусным гепатитом стало меньше в России
БердскРазглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска 10
11:57 14-08-2019
Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска
Запретить ездить на старых автомобилях хочет Госдума 2
11:30 14-08-2019
Запретить ездить на старых автомобилях хочет Госдума
Хасис: почему разные ставки кредитов Сбербанка в Чехии и России 1
11:15 14-08-2019
Хасис: почему разные ставки кредитов Сбербанка в Чехии и России