Как купить хорошую плитку в два раза дешевле?



недорогая напольная плитка keramogranit.ru

А что, если мы развеем этот стереотипа несколькими простыми примерами и убедим Вас изменить свое мнение? Интернет-магазины плитки предлагают массу коллекций плитки на любой кошелек, и мы хотим рассказать:

Где их искать? Как правильно выбирать?

Пускай эта ст

атья станет для Вас одним большим полезным лайфхаком и поможет с легкость. освоить все тонкости покупки керамической или керамогранитной плитки.

“Рыбные” места

Советский союз давно развалился, и за двадцать пять лет жизни в свободной от предрассудков стране наконец появилось такое понятие, как “ассортимент”. Торговые представители обожают это слово, как бы подчеркивая тем самым, что у покупателя всегда есть возможность выбора.

Однако вместе с тем в интернете появилось целое множество разнообразных интернет-площадок, осуществляющих продажу строительных и отделочных материалов по подозрительно низким ценам. Искать самостоятельно сайт без отзывов и рекомендаций мы Вам не советуем.

Вместо этого в целях экономии времени представляем вниманию магазин плитки Keramogranit.ru. Почему именно он:

давно на рынке и успел зарекомендовать себя добросовестным продавцом;

имеет завидный ассортимент плитки в соответствии с любыми финансовыми обстоятельствами;

доставляет по адресу в кротчайшие сроки.

Здесь действительно очень недорого по отношению к другим магазинам, именно поэтому данную рекомендацию можно считать лайфхаком к экономии.

Производитель в среднем диапазоне

Денежные возможности у всех разные. Кто-то может позволить себе итальянскую плитку класса “люкс”, а кому-то просто непонятно, для чего тратить такие деньги, если можно сэкономить.

Речь пойдет о российских производителях, знающих толк в хорошей плитке.

Плитка, произведенная на территории Российской Федерации, не надлежит растоможке. Это первое, что сразу же “срезает” цену по отношению с зарубежной. На ее транспортировку не тратится огромная сумма, которая, следуя простой логике, просто не включается в стоимость, в отличие от, например турецкой, которую еще нужно привезти.

Вот такая простая арифметика говорит нам о том, что русская плитка потому дешевле, что не требует таких затрат. При этом, все технологии новые и заимствованы в зарубежных коллег. вот такая хитрость номер два.

Удачных покупок!