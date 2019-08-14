Как купить хорошую плитку в два раза дешевле?

недорогая напольная плитка keramogranit.ru
А что, если мы развеем этот стереотипа несколькими простыми примерами и убедим Вас изменить свое мнение? Интернет-магазины плитки предлагают массу коллекций плитки на любой кошелек, и мы хотим рассказать:
- Где их искать?
- Как правильно выбирать?
Пускай эта ст
атья станет для Вас одним большим полезным лайфхаком и поможет с легкость. освоить все тонкости покупки керамической или керамогранитной плитки.
“Рыбные” места
Советский союз давно развалился, и за двадцать пять лет жизни в свободной от предрассудков стране наконец появилось такое понятие, как “ассортимент”. Торговые представители обожают это слово, как бы подчеркивая тем самым, что у покупателя всегда есть возможность выбора.
Однако вместе с тем в интернете появилось целое множество разнообразных интернет-площадок, осуществляющих продажу строительных и отделочных материалов по подозрительно низким ценам. Искать самостоятельно сайт без отзывов и рекомендаций мы Вам не советуем.
Вместо этого в целях экономии времени представляем вниманию магазин плитки Keramogranit.ru. Почему именно он:
- давно на рынке и успел зарекомендовать себя добросовестным продавцом;
- имеет завидный ассортимент плитки в соответствии с любыми финансовыми обстоятельствами;
- доставляет по адресу в кротчайшие сроки.
Здесь действительно очень недорого по отношению к другим магазинам, именно поэтому данную рекомендацию можно считать лайфхаком к экономии.
Производитель в среднем диапазоне
Денежные возможности у всех разные. Кто-то может позволить себе итальянскую плитку класса “люкс”, а кому-то просто непонятно, для чего тратить такие деньги, если можно сэкономить.
Речь пойдет о российских производителях, знающих толк в хорошей плитке.
- Плитка, произведенная на территории Российской Федерации, не надлежит растоможке. Это первое, что сразу же “срезает” цену по отношению с зарубежной.
- На ее транспортировку не тратится огромная сумма, которая, следуя простой логике, просто не включается в стоимость, в отличие от, например турецкой, которую еще нужно привезти.
Вот такая простая арифметика говорит нам о том, что русская плитка потому дешевле, что не требует таких затрат. При этом, все технологии новые и заимствованы в зарубежных коллег. вот такая хитрость номер два.
Удачных покупок!