Что входит в программу серфинга в Доминикане: предоставление оборудования, обучение с инструктором

Каждый отдыхающий в Доминикане может попробовать себя в роли серфингиста.

Для этого используются специально оборудованные пляжные зоны. Серфинг в Доминикане подойдёт как для начинающих, так и для профессионалов. Трансфер в зону катания осуществляется непосредственно из отеля на комфортабельных автомобилях с кондиционерами.

Программы серфинга для каждого

Любой отдыхающий сможет подобрать себе подходящую программу:

Базовый серфинг, рассчитанный на полдня;

Программа «Полный день» или «Полный день – интенсив»;

Сопровождающий;

Для молодоженов.

Каждому клиенту предоставляется русскоговорящий инструктор. Он проводит предварительное обучение с доской на берегу. После этого можно переходить на воду. При этом опытный инструктор всегда находится рядом с начинающими серфингистами.

Завершаются занятия шикарным отдыхом на лучших пляжах Доминиканской Республики. В дальнейшем осуществляется трансфер непосредственно к месту проживания в отель.

Дополнительные услуги в программе

В стоимость программ включается использование специализированного оборудования. Клиент может заказать целый курс обучения серфингу в течение 10 дней. При этом есть возможность выбора между занятиями в общей группе или по индивидуальной программе. Также осуществляется проведение видео- и фотосъёмки. Подготовленные материалы можно приобрести за отдельную плату.

Специалисты школы серфинга в Доминикане гарантируют обучение в кратчайшие сроки. За одну программу человека научат уверенно стоять и держать равновесие на воде. Это позволит ощутить всю гамму положительных эмоций от серфинга.

При заказе услуги не требуется вносить предоплату. Участником обучающей программы может стать любой желающий, вне зависимости от возраста. Для детей в возрасте до 12 лет помимо личного инструктора в обязательном порядке закрепляется супервайзер.

В зависимости от выбранной программы, клиенту дополнительно предоставляется: