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Здоровье / Общество

Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара

20:35 14.08.2019 Фото: pixabay
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И только после завтрака, чтобы не было слабости на первых уроках, можно съесть сладкое.

Утром ребенок должен плотно завтракать и лучше без сахара
По нормативам, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона

При выборе продукции Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку продукции, где указано содержание сахара, так как содержание сахара зависит, как от торговой марки продукта, так и от процесса изготовления сухих завтраков.

По нормативам, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона. При этом, по итогам проведенных исследований, фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков – 13%, у более старших детей 12%.

Добавленный сахар – это тот, который привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нём исходно. Следует помнить, что к продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками относятся готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты (в том числе мороженое), а также нектары и даже натуральные соки и мёд.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют, утром ребёнок должен плотно завтракать. И только после завтрака, чтобы не было слабости на первых уроках, можно съесть сладкое.

Здоровое питание населения – ежедневный рацион, основанный на принципах здорового питания, способный полностью обеспечить физиологические потребности взрослых и детей в энергии, пищевых и биологически активных веществах. Ежедневный рацион должен состоять из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности и характеризоваться оптимальными показателями качества, создающими условия для нормального роста, физического и интеллектуального развития и жизнедеятельности. Способствовать укреплению здоровья взрослых и детей, а также профилактике заболеваний.

Источник: Ростпотебнадзор

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