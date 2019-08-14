ФСБ: Террористы вербуют в России иностранных студентов

Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов

Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, учащихся в российских вузах, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

До этого спецслужбы об этом аспекте не сообщали. Речь шла, в основном, о трудовых мигрантах.

«Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях», — сказал Бортников, слова которого цитируются в сообщении НАК.

«В складывающейся обстановке, отметил Александр Бортников, необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль», — отмечается в сообщении.

Источник: РИА Новости