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Больных вирусным гепатитом стало меньше в России

12:00 14.08.2019 Фото: pixabay
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Наибольшее количество людей с данным заболеванием зафиксировано в Сибирском (89,1 случая на 100 тыс. населения), Северо-Западном (74,2), Уральском (66,1) федеральных округах.

Больных вирусным гепатитом стало меньше в России
Число больных вирусным гепатитом снижается

Число пациентов с впервые обнаруженным вирусным гепатитом составило 83,6 тыс. в 2018 году. Число таких пациентов в 2017 году — 86,9 тыс.
Количество больных вирусным гепатитом в РФ с впервые в жизни установленным диагнозом стало меньше на 4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Согласно данным сборника, число пациентов с впервые обнаруженным вирусным гепатитом составило 83,6 тыс. в 2018 году, а в 2017 году — 86,9 тыс. Всего в 2018 году отмечалось 57 случаев заболевания на 100 тыс. населения, а в 2017 году — 59,2.

Наибольшее количество людей с данным заболеванием зафиксировано в Сибирском (89,1 случая на 100 тыс. населения), Северо-Западном (74,2), Уральском (66,1) федеральных округах. Среди регионов Сибири самое большое число случаев выявлено в Красноярском крае (109,3) и Кемеровской области (105,9), Северо-Запада — в Санкт-Петербурге (111,6) и Ленинградской области (70,7), Урала — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (99) и Курганской области (90).

При этом самые низкие показатели — в Кабардино-Балкарии (8,1) и Дагестане (11,2).

Всего в России в 2018 году было зарегистрировано 916,8 тыс. человек, больных гепатитом. В докладе указано, что показатели рассчитаны, исходя из данных о численности населения по состоянию на 1 января 2018 года, и после уточнения численности могут измениться.

Источник: ТАСС

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