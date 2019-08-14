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Нашел банковскую карточку на полу в троллейбусе и успешно потратил 4 000 рублей житель Новосибирска

09:30 14.08.2019 Фото: pixabay
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Всего на карте находилось 17 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию.

Нашел банковскую карточку на полу в троллейбусе и успешно потратил 4 000 рублей житель Новосибирска
Банковские карты часто попадают под прицел мошенников

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа.

Предварительным следствием установлено, что 8 апреля 2019 года ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина, находясь в троллейбусе, нашел банковскую карту, принадлежащую одной из жительниц Новосибирска. Похитив карту, злоумышленник оплатил ей несколько покупок в различных магазинах города на общую сумму свыше 4 тысяч рублей. Всего на карте находилось 17 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено для рассмотрения в суд.

Источник: 54.мвд.рф

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От редакции

Вы теряли карты?

Аноним, 14 августа 2019 10:43
Результат прогресса, бесконтактная оплата

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