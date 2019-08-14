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Кинологи не нашли рабочих под завалами грунта на площади около аэропорта Толмачево

09:45 14.08.2019 Фото: 54.mchs.gov.ru
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12 августа грунт завалил пятерых рабочих. Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ.

Кинологи не нашли рабочих под завалами грунта на площади около аэропорта Толмачево
кинологи Сибирского спасательного центра МЧС России завершили поисковые работы на месте происшествия

В Новосибирской области кинологи Сибирского спасательного центра МЧС России завершили поисковые работы на месте происшествия, где пострадало пять рабочих. На закрытой строительной площадке во время реконструкции привокзальной территории аэропорта «Толмачёва» (г. Обь) произошёл обвал грунта при проведении строительной компанией земляных работ.

Сообщение о происшествии поступило 12 августа в 15.50 (вр.мест.). До прибытия пожарно-спасательных подразделений силами рабочих подрядной организации из-под завалов извлечены на поверхность пять человек. Четверых человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия.

На место прибыли два кинологических расчёта Сибирского спасательного центра МЧС России, которые обследовали траншею на наличие возможных пострадавших. Поисковые работы завершены, людей не обнаружено.

Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ. Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку.

Источник: МЧС по НСО

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