Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции

Мужчина вдохнул в себя зубные протезы

Они на целых 8 дней застряли в горле 72-летнего пенсионера. Любопытно, что медики, проводившие операцию, этого не заметили.

Бывший электрик из Великобритании, давно вышедший на пенсию, провёл целых 8 дней с зубными протезами, которые застряли у него в горле. Несчастный мужчина непроизвольно вдохнул их, когда находился под общим наркозом во время проведения хирургической операции по удалению доброкачественного новообразования из желудка. Зубные протезы состояли из металлического моста и трех коронок. Сообщается, что мужчина обратился в ту же самую в больницу через 6 дней после операции с жалобами на трудности с проглатыванием, боль и кровь во рту.

Его осмотрели те же самые медики, которые вновь проявили чудеса диагностики и ничего не обнаружили, отправив пациента домой с рецептом на антибиотики. Через два дня он поступил в эту больницу в третий раз с теми же самыми симптомами и заявил, что не покинет медицинское учреждение до тех пор, пока ему не поставят диагноз. Только после этого провели рентгеновское исследование, которое и показало, что у него в районе голосовых связок застряли зубные протезы. Радиолог, который увидел снимок первым, был по-настоящему шокирован, ведь ничего подобного в своей карьере он ранее не наблюдал.

А вот другие врачи из того же самого медицинского учреждения припомнили, что у них и раньше отмечались случаи вдыхания зубных протезов пациентами после анестезии. Естественно, что мужчину вновь уложили на операционный стол, на этот раз была использована местная анестезия, и в ходе не очень сложной операции инородный предмет из горла был успешно удален.

Источник: medikforum.ru