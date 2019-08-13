13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции

19:28 13.08.2019 Фото: medikforum.ru
0

Протезы на целых 8 дней застряли в горле 72-летнего пенсионера. Любопытно, что медики, проводившие операцию, этого не заметили.

Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции
Мужчина вдохнул в себя зубные протезы

Они на целых 8 дней застряли в горле 72-летнего пенсионера. Любопытно, что медики, проводившие операцию, этого не заметили.

Бывший электрик из Великобритании, давно вышедший на пенсию, провёл целых 8 дней с зубными протезами, которые застряли у него в горле. Несчастный мужчина непроизвольно вдохнул их, когда находился под общим наркозом во время проведения хирургической операции по удалению доброкачественного новообразования из желудка. Зубные протезы состояли из металлического моста и трех коронок. Сообщается, что мужчина обратился в ту же самую в больницу через 6 дней после операции с жалобами на трудности с проглатыванием, боль и кровь во рту.

Его осмотрели те же самые медики, которые вновь проявили чудеса диагностики и ничего не обнаружили, отправив пациента домой с рецептом на антибиотики. Через два дня он поступил в эту больницу в третий раз с теми же самыми симптомами и заявил, что не покинет медицинское учреждение до тех пор, пока ему не поставят диагноз. Только после этого провели рентгеновское исследование, которое и показало, что у него в районе голосовых связок застряли зубные протезы. Радиолог, который увидел снимок первым, был по-настоящему шокирован, ведь ничего подобного в своей карьере он ранее не наблюдал.

А вот другие врачи из того же самого медицинского учреждения припомнили, что у них и раньше отмечались случаи вдыхания зубных протезов пациентами после анестезии. Естественно, что мужчину вновь уложили на операционный стол, на этот раз была использована местная анестезия, и в ходе не очень сложной операции инородный предмет из горла был успешно удален.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может такое быть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Юлию Звягинцеву возложил обязанности главного врача ЦГБ Бердска министр Хальзов
21:39 13-08-2019
На Юлию Звягинцеву возложил обязанности главного врача ЦГБ Бердска министр Хальзов
Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции
19:28 13-08-2019
Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции
Зеленский упростил получение гражданства Украины для граждан России
19:25 13-08-2019
Зеленский упростил получение гражданства Украины для граждан России
Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе
19:22 13-08-2019
Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе
Алкобизнес рвется в сеть
19:10 13-08-2019
Алкобизнес рвется в сеть
Планируется ли ввести ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов в России?
19:03 13-08-2019
Планируется ли ввести ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов в России?
БердскТрэш-кардиология: Насквозь течет крышка в палатах с больными в "сердечном" отделении ЦГБ Бердска 1
18:51 13-08-2019
Трэш-кардиология: Насквозь течет крышка в палатах с больными в
БердскВыпал из окна 5 этажа и разбился насмерть житель Бердска
18:03 13-08-2019
Выпал из окна 5 этажа и разбился насмерть житель Бердска
Герои "Бременских музыкантов" появятся на монетах 1
18:00 13-08-2019
Герои
Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска
17:54 13-08-2019
Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска