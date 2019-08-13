Требует изменить договор на вывоз мусора по суду «Экологию-Новосибирск» житель Бердска

Это второе исковое заявление в отношении регоператора по обращению с ТКО в Бердске. Оба истца — однофамильцы и оба требуют привести публичный договор в соответствии с типовыми документами правительства региона и РФ.

Бердчане отстаивают свои права в суде

Исковое требование в отношении регионального оператора по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск» подал в бердский городской суд Сергей Киселев 13 июня. Сегодня, 13 августа, состоялось первое судебное заседание по иску бердчанина. В качестве третьей стороны по делу, как указано на сайте бердского городского суда, выступает управляющая компания «Уют». Однако руководство управляющей компании опровергло данную информацию. Речь идет о ТСЖ «Уют».

Бердчанин потребовал обязать регоператора привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами с условиями типового договора созданного чиновниками в правительстве Новосибирской области.

Примечательно, что аналогичные требования 1 июля 2019 года выдвинула и однофамилица мужчины — Алевтина Киселева.

— Истец исходит из того, что публичный договор она не заключала с ответчиком. Она просит привести условия договора в соответствии с типовыми условиями утвержденными правительством РФ и Новосибирской области. С ее требованием «Экология-Новосибирск» не согласна, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 9 августа.

Впрочем, «Экология-Новосибирск» не согласна и с требованиями Сергея Киселева. Следующее судебное заседание по иску бердчанина состоится 9 сентября.