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Требует изменить договор на вывоз мусора по суду «Экологию-Новосибирск» житель Бердска

17:45 13.08.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Это второе исковое заявление в отношении регоператора по обращению с ТКО в Бердске. Оба истца — однофамильцы и оба требуют привести публичный договор в соответствии с типовыми документами правительства региона и РФ.

Требует изменить договор на вывоз мусора по суду «Экологию Новосибирск» житель Бердска
Бердчане отстаивают свои права в суде

Сюжет: Мусорная реформа

Требует изменить договор на вывоз мусора по суду «Экологию Новосибирск» житель Бердска

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Исковое требование в отношении регионального оператора по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск» подал в бердский городской суд Сергей Киселев 13 июня. Сегодня, 13 августа, состоялось первое судебное заседание по иску бердчанина. В качестве третьей стороны по делу, как указано на сайте бердского городского суда, выступает управляющая компания «Уют». Однако руководство управляющей компании опровергло данную информацию. Речь идет о ТСЖ «Уют».

Бердчанин потребовал обязать регоператора привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами с условиями типового договора созданного чиновниками в правительстве Новосибирской области.

Примечательно, что аналогичные требования 1 июля 2019 года выдвинула и однофамилица мужчины — Алевтина Киселева.

— Истец исходит из того, что публичный договор она не заключала с ответчиком. Она просит привести условия договора в соответствии с типовыми условиями утвержденными правительством РФ и Новосибирской области. С ее требованием «Экология-Новосибирск» не согласна, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 9 августа.

Впрочем, «Экология-Новосибирск» не согласна и с требованиями Сергея Киселева. Следующее судебное заседание по иску бердчанина состоится 9 сентября.

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