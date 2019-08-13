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Две малолетние сестры подожгли 5-летнюю девочку-инвалида в Новокузнецке

17:15 13.08.2019 Фото: pixabay
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Сейчас наша девочка находится в реанимации первой городской больницы в тяжёлом состоянии. Врачи надеются на чудо. У неё 80% ожогов тела.

Две малолетние сестры подожгли 5 летнюю девочку инвалида в Новокузнецке
пятилетний ребёнок находится в реанимации

В Новокузнецке две малолетние сестры на улице подожгли девочку-инвалида. Сейчас пятилетний ребёнок находится в реанимации.
В южной столице Кузбасса две малолетние сестры 10 и 13 лет на улице Инициативная подожгли одежду на пятилетней девочке с инвалидностью. ЧП произошло около 16:00 ещё 7 августа, но известно об этом стало только сейчас. Сибдепо связался с родственницей пострадавшей и узнал подробности произошедшего.
«Сейчас наша девочка находится в реанимации первой городской больницы в тяжёлом состоянии. Врачи надеются на чудо. У неё 80% ожогов тела. Материалы дела находятся в прокуратуре, но пока нам говорят, что виновных девчонок только на учёт и могут поставить. Не хочу, чтобы эта история осталась безнаказанной. Переживаем за нашу крошку», — рассказала Сибдепо родственница пострадавшей новокузнечанки.
Собеседница редакции утверждает, что сёстры не случайно, а намеренно подожгли одежду на девочке.
«Не случайно её подожгли. Одна держала, другая поджигала», — заявила собеседница.
Осведомлённый источник в медицинских кругах подтвердил Сибдепо, что в больницу действительно поступил пятилетний ребёнок с термическим ожогом 70-75% тела. Медики делают всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Источник: sibdepo.ru

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