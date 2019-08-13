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Новая Mazda 3 — особая выгода

15:49 13.08.2019
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Трейд-ин делает покупку выгодной не только с финансовой точки зрения.

Новая Mazda 3 особая выгода

Выгодный обмен


Новая Mazda 3 является участником программы «трейд-ин», позволяющей обменять старый автомобиль на новый, получив при этом ощутимую скидку. Так, скидка при реализации в трейд-ин старой Mazda или автомобиля премиум-марок (Audi, Volvo, Land Rover, Lexus, Jaguar и других) покупатель получает скидку в размере 45 тысяч рублей. При реализации автомобиля другой марки (в том числе отечественной, если возраст этого авто не превышает 10 лет), скидка составит 30 тысяч рублей. Единственное условие, которое позволяет стать участником программы – реализуемое авто должно находиться в собственности покупателя не менее полугода.

Трейд-ин делает покупку выгодной не только с финансовой точки зрения. Эта программа заметно упрощает процесс реализации старого авто и дает возможность обменять его «ключ в ключ», все время сохраняя мобильность. Вопреки распространенному мнению, машины в салоне оцениваются по рыночной стоимости, а быстрая реализация исключает риск обесценивания в процессе продажи.

Привлекательные условия кредитования

Стоимость обновленной Mazda 3 нельзя назвать невысокой: в базовой версии она составляет порядка 1.5 миллионов рублей, в максимальной комплектации – от 1, 683 миллиона рублей. Поэтому широко распространено приобретение автомобилей этой модели в кредит.

Чтобы получить недостающие средства, покупателю достаточно обратиться все в тот же дилерский центр. Здесь реализуется программа «Мазда Финанс», в рамках которой предоставляются кредиты со сниженными процентными ставками, на самых лояльных условиях. Так, до конца сентября текущего года автолюбители в возрасте от 23 до 65 лет имеют возможность заключить кредитный договор и получить нужную сумму под 3.9% годовых.

При этом те, кто реализовал в трейд-ин авто марки Mazda, заключают договор на еще более выгодных условиях: годовая ставка для них будет снижена до 1.9%. Подробные условия кредитования можно узнать в ближайшем официальном дилерском центре концерна.

КАСКО по доступной цене

Одним из важных условий получения кредита на привлекательных условиях является заключение договора страхования КАСКО. Так вот, для тех, кто покупает новую Mazda 3, предлагается особая стоимость страхового полиса – она составит всего 3.33%.

Такие условия страхования доступны не всем: возраст страхователя должен быть не меньше 35 лет, а водительский стаж – 10 лет и более. При оформлении полиса в рамках этого предложения страховая компания гарантирует полное покрытие в случае конструктивной гибели авто или его угона, а также покрытие риска «ущерб» с франшизой до 50 тысяч рублей.

Это предложение также действует до конца сентября текущего года, а для того, чтобы воспользоваться им, нужно обратиться к официальному дилеру Mazda.

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