Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе

Пострадавшая сотрудница полиции оказалась дочерью начальника одного из силовых подразделений Росгвардии. 13 августа она пришла с зал суда.

в Кировском районном суде Уфы начали рассматривать громкое уголовное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в отделе полиции

Сегодня, 13 августа, в Кировском районном суде Уфы начали рассматривать громкое уголовное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в отделе полиции. В здание суда уже прибыли обвиняемые, теперь уже бывшие сотрудники полиции — Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Кроме того, в суд явилась и бывшая дознавательница МВД, которая обвинила своих коллег в групповом надругательстве. Ранее экс-сотрудница полиции дважды не явилась в суд.

Напомним, события произошли в конце октября 2018 года. Пострадавшая сотрудница полиции оказалась дочерью начальника одного из силовых подразделений Росгвардии. И полицейских, и дознавательницу уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.



Источник: gtrk.tv