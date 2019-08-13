13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе

19:22 13.08.2019 Фото: стоп-кадр видео
0

Пострадавшая сотрудница полиции оказалась дочерью начальника одного из силовых подразделений Росгвардии. 13 августа она пришла с зал суда.

Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги дознавателя начался в Уфе
в Кировском районном суде Уфы начали рассматривать громкое уголовное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в отделе полиции

Сегодня, 13 августа, в Кировском районном суде Уфы начали рассматривать громкое уголовное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в отделе полиции. В здание суда уже прибыли обвиняемые, теперь уже бывшие сотрудники полиции — Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Кроме того, в суд явилась и бывшая дознавательница МВД, которая обвинила своих коллег в групповом надругательстве. Ранее экс-сотрудница полиции дважды не явилась в суд.

Напомним, события произошли в конце октября 2018 года. Пострадавшая сотрудница полиции оказалась дочерью начальника одного из силовых подразделений Росгвардии. И полицейских, и дознавательницу уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.

Источник: gtrk.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким будет приговор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Юлию Звягинцеву возложил обязанности главного врача ЦГБ Бердска министр Хальзов
21:39 13-08-2019
На Юлию Звягинцеву возложил обязанности главного врача ЦГБ Бердска министр Хальзов
Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции
19:28 13-08-2019
Мужчина вдохнул в себя зубные протезы во время операции
Зеленский упростил получение гражданства Украины для граждан России
19:25 13-08-2019
Зеленский упростил получение гражданства Украины для граждан России
Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе
19:22 13-08-2019
Суд по обвинению трех полицейских в изнасиловании коллеги-дознавателя начался в Уфе
Алкобизнес рвется в сеть
19:10 13-08-2019
Алкобизнес рвется в сеть
Планируется ли ввести ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов в России?
19:03 13-08-2019
Планируется ли ввести ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов в России?
БердскТрэш-кардиология: Насквозь течет крышка в палатах с больными в "сердечном" отделении ЦГБ Бердска 1
18:51 13-08-2019
Трэш-кардиология: Насквозь течет крышка в палатах с больными в
БердскВыпал из окна 5 этажа и разбился насмерть житель Бердска
18:03 13-08-2019
Выпал из окна 5 этажа и разбился насмерть житель Бердска
Герои "Бременских музыкантов" появятся на монетах 1
18:00 13-08-2019
Герои
Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска
17:54 13-08-2019
Кубок клубов: тонна овса досталась конному клубу «Аллюр» из Бердска