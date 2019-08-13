Солдат НАТО нарисовали на памятнике воинам ВОВ в поселке Дипкун

На одной из плит появилось изображение с силуэтами солдат, которые не имеют ничего общего с теми, кто воевал с фашистскими захватчиками. Поселковцы возмущены таким ремонтом.

В этом году был проведен косметический ремонт памятника

Жители поселка Дипкун Тындинского района возмущены обновлением памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Установлен он в центре поселка. В этом году был проведен косметический ремонт памятника. На одной из плит появилось изображение с силуэтами солдат, которые не имеют ничего общего с теми, кто воевал с фашистскими захватчиками.

— Ко мне обратились земляки, которые недовольны проведенным ремонтом памятника, — говорит депутат Тындинского районного Совета Валерий Ветелкин. — Считаем, что такое оформление недопустимо, потому что оно искажает нашу историю.

Депутат обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Оказалось, что памятник в Дипкуне не состоит на государственной охране как объект культурного наследия, его содержанием должны заниматься местные власти. В инспекции согласились с мнением дипкунцев, что изображение солдат на памятнике не соответствует облику Красной армии.

— Обращаемся в администрацию Тындинского района, чтобы исправили возникшее недоразумение, — заключает Валерий Ветелкин. — В следующем году наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Считаем, что к этой дате все памятники, монументы должны быть обновлены и соответствовать нашей истории.

Жители Дипкуна просят обратить внимание и на качество самого ремонта. Краску наносили на неподготовленную стену, поэтому во многих местах она уже вздулась.

Источник: asn24.ru