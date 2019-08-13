Долой 300 рублей: прокурор вернул бесплатный проезд на пляж «Чайку» Бердска

Управлению природных ресурсов необходимо установить на территории водоохранной зоны твердое покрытие под стоянки авто. Без помощи местного бюджета с задачей не справиться. С 26 июля горожане и туристы отдыхают на пляже бесплатно.

Въезд на !Чайку» снова бесплатный

Проверил законность взимания платы за проезд на территорию пляжа «Чайка» прокурор Бердска Роман Сивак 26 июля. После вмешательства прокурора, въезд на пляж вновь стал бесплатным. Но до тех пор, пока управление природных ресурсов Бердска не выполнит предписания прокурора.

— Согласно предписанию прокурора, мы обязаны обеспечить в течение месяца выполнение всех мероприятий предусмотренных проектом освоения городских лесов. На территории в 200 метров водоохранной зоны мы должны установить биорешетки, твердое покрытие для стоянки каждого автотранспортного средства. Это одно из самых главных. Во избежание негативных последствий до выполнения указанных предписаний, нам рекомендовано ограничить пользование указанным лесным участком. Поэтому мы теперь там не взимаем плату за проезд. Оставили до 1 октября бункер под мусор, чтобы отдыхающие выбрасывали мусор не под кусты, а в специально предназначенную для этих целей емкость, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова сегодня, 13 августа.

Стоит отметить, что строительство твердого покрытия мест под стоянку авто, это требование Водного кодекса РФ. Но для УПР эта задача практически не выполнима. Как пояснила Светлана Васильевна, денег собранных с туристов хватало только на вывоз мусора и зарплату охранника.

Все же Светлана Шерстобитова надеется, что в следующем году берег преобразится. Однако без помощи местного бюджета УПР не обойтись — удовольствие это дорогостоящее.

— Как показывает практика, расстояние между палатками составляет около 20 метров. То есть нам нужно создать примерно 10 стояночных мест. «Чайка» была в очень хорошем состоянии. Все было убрано, бункер был постоянно выгружен. Дал бы Бог, чтобы люди носили мусор в бункер. Он будет стоять до осени. Мы будем продолжать регулярно вывозить мусор, — пообещала Светлана Шерстобитова.

Чиновница намерена следить за состоянием «Чайки», ведь хоть шлагбаум и открыт, уборка мусора на пляже все же остается обязанностью управления природных ресурсов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Бердска недоумевали: чтобы проехать на автомобиле искупаться и позагорать на пляже «Чайка», нужно платить деньги. Притом немалые — 300 рублей. Стоит отметить, что еще в 2017 году администрация Бердска установила тариф за проезд автомобиля в рекреационную зону отдыха «Чайка» на берегу Обского моря. Уже тогда стоимость заезда одного автомобиля на территорию «Чайки» составляла 300 рублей. Услугу по сей день предоставляет управление природными ресурсами.

Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку после публикации «Курьер. Среда. Бердск» истории о платном проезде на пляж. Тогда Светлана Шерстобитова предположила, что проезд станет платным не только для туристов, но и для местных жителей, которые въезжали на пляж бесплатно по специальному пропуску.