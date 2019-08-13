Метлой по несанкционированным свалками ударят в Новосибирской области

Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления

Почти 140 несанкционированных мест размещения отходов выявлено госинспекторами минприроды Новосибирской области и региональным оператором по обращению с ТКО – владельцев земель заставят убрать свалки, их ликвидация в регионе уже началась. Работы по выявлению таких объектов ведутся в рамках нацпроекта «Экология».

Начальник управления государственного экологического надзора и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин совместно с представителями регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Экология-Новосибирск») и региональным отделением ОНФ 13 августа выехали с контрольной проверкой на территорию Станционного сельсовета Новосибирского района (вблизи СНТ «Яблоневый сад №1»). Здесь образовалась несанкционированная свалка, местные жители неоднократно жаловались в министерство и регоператору. Также прошел выезд на свалку за одним из детских садов Калининского района.

«Министерство регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и подготовительной работе по ликвидации несанкционированных свалок в регионе – в рамках нацпроекта «Экология». Работу ведут госинспекторы как в рамках рейдов, так и благодаря обращениям жителей, которые поступают в министерство. После выезда на место владельцу земельного участка направляется письмо-уведомление о необходимости ликвидации свалки. Затем министерство контролирует этот процесс», – отметил Евгений Стукалин.

В ходе выезда на территорию Станционного сельсовета Новосибирского района по обращению местных жителей подтвердился факт несанкционированных складирований отходов на земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью около 700 кв. м. Региональным минприроды направлены материалы в надзорные органы, исковое заявление находится в суде — свалка будет ликвидирована. Относительно свалки за детским садом №274 в Калининском районе г. Новосибирска – здесь расположились отходы благоустройства, местные власти периодически очищают территорию.

С начала 2019 года в министерство природных ресурсов и экологии региона поступило 60 обращений, зафиксировано столько же несанкционированных свалок, проведено 16 рейдов, выдано 40 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с регоператором. В прошлом году ликвидировано свыше 500 свалок. В свою очередь, регоператором по жалобам жителей выявлено порядка 77 несанкционированных свалок, ведутся работы по их ликвидации.

Государственные инспекторы министерства постоянно ведут профилактическую работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – проведено пять рейдов по установленным маршрутам, выявлены десятки мест несанкционированного размещения отходов (например, на ул. Сухарная 2-я ул. Сухарная Береговая 2-я, ул. Тайгинская г. Новосибирска, в Новолуговском, Морском, Каменском сельсоветах Новосибирского района). Материалы по всем выявленным нарушениям в области охраны окружающей среды и природопользования направлены в федеральные или муниципальные органы власти, ведётся тесная работа с прокуратурой и регоператором. Свалки ликвидируют собственники земли либо регоператор.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления сотрудниками министерства с начала года привлечено к административной ответственности 48 физических, должностных и юридических лиц. Наказание предусматривает административный штраф – на граждан в размере от 1 до 7 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что шесть крупных несанкционированных свалок в г. Новосибирске и районных центрах области будут ликвидированы в рамках национального проекта «Экология» до конца 2024 года. Две свалки, запланированные к ликвидации, расположены в границах Новосибирска (Пашино и Гусинобродский полигон), по одной свалке – в Барабинске, Чанах, Каргате, Татарске. Задача по их ликвидации предусмотрена региональным проектом «Чистые города», который разработан министерством в соответствии с задачами федерального проекта «Чистая страна».

Источник: nso.ru