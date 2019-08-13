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Кто займет кресло главврача ЦГБ Бердска?

13:30 13.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уволившийся Юрий Краморов заявил СМИ, что «устал». Он не отвечает на звонки. Кресло главврача пустует. Бердчане беспокоятся за медицину в городе.

Кто займет кресло главврача ЦГБ Бердска?
Юрий Краморов возглавлял больницу Бердска 5 лет

Обрушился шквал звонков на редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросами о том, почему главврач бердской ЦГБ уволился и кто теперь займет его место. Юрий Краморов поделился с порталом «Медвестник» чем вызвана причина его увольнения:

-Я написал заявление об увольнении и ушел. Устал.

К сожалению, Юрий Николаевич не отвечает на звонки редакции «Курьер. Среда. Бердск». Но в течение семи дней редакция получит ответ на вопросы интересующие бердчан от министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Сегодня, 13 августа, «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес Минздрава с 8-ю вопросами о судьбе бердской больницы.

Напомним, Юрий Краморов уволился после проверки заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно 12 августа. И с этого дня он не работает в больнице Бердска.

На традиционном аппаратном совещании в мэрии Бердска, 12 августа, место представителя бердской ЦГБ пустовало. Вместе с Краморовым уволен и заместитель главного врача по хозяйственной части.

9 августа результатам рабочей поездки первый заместитель губернатора дал ряд поручений, направленных на строгое исполнение целевых ориентиров национального проекта «Здравоохранение» в Бердске.

— Юрий Краморов написал заявление об увольнении по собственному желанию, — подтвердил информацию в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин.

В 2019 году больница Бердска получила рекордно крупную сумму на реализацию приоритетного национального проекта «Здравоохранение» — 60 млн рублей. Как показала проверка замгубернатора, деньги осваивали несвоевременно, да и к качеству выполнения ремонтных работ у региональной власти появились вопросы. Как стало известно «Курьер. среда. Бердск» из достоверных источников, ремонтные работы руководство БЦГБ не контролировало. Да и у жителей Бердска есть много вопросов к работе бердской больницы. Кроме того, в БЦГБ не хватает около 50% кадров.

Стоит отметить, что заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова с 12 августа находится в отпуске. Напомним, врач не так давно вернулась с больничного отпуска.

Возможно, бердскую ЦГБ возглавит заместитель главного врача горбольницы Заельцовского района Новосибирска. А до этого времени руководить и курировать медицину Бердска будет Минздрав региона Новосибирской области.

Стоит отметить, что сразу после окончания Новосибирского мединститута Юрий Краморов устроился работать педиатром в БЦГБ. После он работал в должности детского невропатолога. В 2001 году Юрия Николаевича назначили на должность заместителя главного врача бердской ЦГБ. Спустя 13 лет, 5 мая 2014 года, Краморов занял кресло главного врача ЦГБ Бердска.

До этого на протяжении 13 лет должность главного врача бердской больницы занимала Марина Сипачева. Коллектив бердской ЦГБ просил Минздрав и правительство региона, чтобы должность главного врача занял именно Юрий Краморов.

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От редакции

Скоро появится новый главврач в бердской ЦГБ?

Аноним, 13 августа 2019 13:53
У главного врача Краморова Ю.Н. не было заместителя по хозяйственной части. Это совершенно точно. В СМИ просочилась какая-то дезинформация. Был начальник хозяйства, и по информации сотрудников он работает и не уволен. Тогда кого уволили? Какого заместителя? Хотелось бы уточнения.
Аноним, 13 августа 2019 14:20
А почему не спрашивают с тех, кто ремонтировал?

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