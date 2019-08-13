Алкобизнес рвется в сеть

Вопрос о легализации продаж алкоголя в интернете обсуждается уже несколько лет

Контролировать время и место передачи товара хотят с помощью облачных касс и виртуальных чеков.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Об этом сказано в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева. Система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, считают в ассоциации. Но эксперты говорят, что новая схема имеет слабое место — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

С кассой наперевес

Письмо с инициативой о схеме онлайн-продаж алкоголя президент АКИТ Артем Соколов направил в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева 6 августа. «Известия» ознакомились с документом. В нем глава ассоциации предлагает использовать для этих целей онлайн-кассы, что позволит контролировать время и место продаж спиртного.

В июне 2019 года вступили в силу поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», позволяющие онлайн-магазинам использовать в работе облачные кассы, напоминает Артем Соколов в письме к главе правительства. Это значит, что курьеры с помощью планшетов и смартфонов могут формировать чеки с необходимой информацией, и теперь им не нужно использовать кассовые аппараты. Выдавать бумажный чек они теперь тоже не обязаны — достаточно QR-кода, который клиент может считать своим гаджетом.

В АКИТ отмечают, что в «облачных» кассовых чеках зафиксированы фактический момент передачи товара, а также место расчета (то есть в школу алкоголь не привезут). Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн –– курьер всё равно обязан пробить второй чек, так называемый «нулевой», с этой информацией. В АКИТ пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу. До вступления в силу поправок такой системы расчета не существовало, а место продажи в чеке всегда указывалось по адресу регистрации стационарной кассы, уточнили в ассоциации. Мобильный кассовый аппарат, который был у курьера, также не позволял фиксировать необходимую информацию –– у него были только кнопки с цифрами.

Кроме того, при доставке товара курьер может спрашивать паспорт покупателя, если не уверен, что тот совершеннолетний, сказано в письме АКИТ. Фактически проверка возраста получателя будет проходить так же, как сегодня действуют кассиры в стационарных розничных магазинах, отметили в организации.

Вопрос о легализации продаж алкоголя в интернете обсуждается уже несколько лет. Разработку законопроекта поручили Минфину. Ведомство предлагало начать с вина и пива. В середине 2018 года министерство внесло в кабмин проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», правительство направило его на согласование в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, где документ раскритиковали. Как писали «Известия», в ГПУ обратили внимание на то, что законопроект не предлагает работоспособного способа обеспечить запрет на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени.

Хотя в документе Минфина было сказано, что разрешены будут онлайн-покупки только с помощью банковских карт, при этом курьерам позволят проверять паспорта клиентов. А сами продажи следует проводить через единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), которая не позволит кассовому аппарату «пробить» алкоголь вне законных временных рамок.

Однако курьерам это не помешало бы развозить спиртное потребителям ночью, а сами покупатели могли просто отказаться показывать паспорт, так как они не обязаны этого делать. В резюме ГПУ сказано: фактически законопроект создает условия для расширения рынка сбыта спиртного, сокращения ограничений в этой сфере. А значит и большей доступности такой продукции, в том числе для несовершеннолетних.

В итоге, в середине июля 2019 года, отмечено в письме АКИТ, после совещания у премьер-министра, Минфину поручили доработать и заново внести в правительство проект поправок, разрешающих продажи спиртного в интернете с 2020 года.

В Минфине «Известиям» сообщили, что предложения АКИТ в ведомство пока не поступали. В министерстве уверены: в законопроекте уже о реализации алкоголя в интернете уже «предусмотрены механизмы для соблюдения существующих ограничений продажи алкоголя в рознице». Передача полной информации в ЕГАИС «позволит обеспечить продажу потребителю именно легальной алкогольной продукции», добавили в ведомстве.

В пресс-службах кабмина, Минэкономразвития и Минздрава на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Контролер для курьера

При онлайн-продажах с доставкой общение курьера и покупателя происходит один на один, что дает им возможность договориться, считает председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.

— Курьер может написать в «нулевом» чеке всё что угодно, любое время и место. Так же обстоит ситуация и с проверкой паспорта, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Сотрудника интернет-магазина просто невозможно проконтролировать. Это главное его отличие от продавца в магазине, который работает публично, а это значит, что даже другие покупатели могут помешать ему продать спиртное ребенку.

Более того, надзорные органы постоянно контролируют магазины и кассиров. Плюс к этому торговые точки часто устанавливают видеокамеры, которые фиксируют происходящее.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков согласен с коллегой: при онлайн-продажах с доставкой шире пространство для возникновения мелкой коррупции.

Кроме того, чем больше каналов сбыта товара, тем выше на него спрос, уверен эксперт. По его мнению, запуск продаж алкоголя через интернет увеличит объемы его реализации.

Спиртное и сегодня продается в интернете, несмотря на то, что это незаконно. Например, продавцы могут официально предлагать зажигалки, а при доставке привезти алкоголь «в подарок». Также развита продажа спиртного без ухищрений — просто через незаконные интернет-магазины.

По данным АКИТ, объем нелегального рынка алкогольной продукции, реализуемой онлайн, оценивается в сумму до 10 млрд рублей в год. Из них 70% составляют продажи крепкого алкоголя и 30% — вина и пива. В основном продается контрафактная продукция, с нее не уплачиваются налоги и акцизы. Но в ассоциации уверены: легализация интернет-торговли позволит оперативно идентифицировать участников черного рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов в интернете. Предполагается, что приблизительно 90%, то есть до 9 млрд рублей теневого оборота алкогольной продукции, реализуемой в Сети, перейдет в легальное поле.

Источник: Известия