Артист Валентин Гафт попал в больницу

«Все то же самое пока. Состояние стабильное», — сказала супруга Ольга Остроумова, добавив, что Гафт к выписке пока не готовится.

Артиста в одну из московских больниц, не уточнив причину

Ольга Остроумова сообщила, что состояние Гафта стабильное, к выписке он пока не готовится.

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует. Об этом сообщила в понедельник ТАСС его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

7 августа Остроумова сообщила о госпитализации артиста в одну из московских больниц, не уточнив причину. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.

«Все то же самое пока. Состояние стабильное», — сказала Остроумова, добавив, что Гафт к выписке пока не готовится.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах — «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

Источник: ТАСС