Новую схему теплоснабжения обсудит с жителями города власть Бердска

Публичные слушания по проекту актуализированной на 2019-2020 годы и аж до 2028 года схемы теплоснабжения состоятся вечером 15 августа в горадминистрации.

Проблемы с трубами — не новшество для Бердска

15 августа 2019 в 17-00 часов в конференц-зале мэрии Бердска состоятся публичные слушания по проекту актуализированной на 2019 -2020 годы и на период до 2028 года схемы теплоснабжения Бердска. Власть Бердска пригласила на встречу представителей теплоснабжающих, теплосетевых и подрядных организаций.

Главной целью мероприятия является «осуществление взаимосвязи органов местного самоуправления с населением». Чиновники представят проект теплоснабжения и выявят общественное мнение о проекте. А также сформируют мнение и вопросы горожан по теме. В качестве докладчиков выступят вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, а также директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович, проект схемы теплоснабжения до 2028 года УЖКЗ разрабатывал вместе с Комбинатом бытовых услуг Бердска. Однако директор КБУ Владимир Воспанчук в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» не смог пояснить — в чем заключается смысл схемы теплоснабжения до 2028 года.

— Я не выступаю в качестве докладчика, ничего пояснить не могу, — резюмировал Воспанчук.

Стоит отметить, что концессионер «Багира-М» желает вкладывать деньги в систему теплоснабжения Бердска. Между администрацией Бердска и ООО ПК «Багира-М» продолжаются судебные тяжбы. На основании решения арбитражного суда от 8 февраля 2019 года «Багира-М» требует заключить концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения Бердска, находящейся в управлении Комбината бытовых услуг. Между тем, законных оснований требовать заключения такого соглашения в решении суда администрация Бердска не нашла, и совместно с руководством Комбината бытовых услуг готовит ответ на принятое постановление.

По мнению директора «Багиры-М», нужно изучить теплосети, посмотреть в каком состоянии находится имущество системы теплоснабжения и в каком количестве. А после приступать к реконструкции котельных. По его мнению, должно быть заключение специалистов, а не частное мнение отдельных людей, которые недавно работают в этой отрасли.