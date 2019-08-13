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Новую схему теплоснабжения обсудит с жителями города власть Бердска

13:00 13.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Публичные слушания по проекту актуализированной на 2019-2020 годы и аж до 2028 года схемы теплоснабжения состоятся вечером 15 августа в горадминистрации.

Новую схему теплоснабжения обсудит с жителями города власть Бердска
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Сюжет: Концессия

Новую схему теплоснабжения обсудит с жителями города власть Бердска

Новую схему теплоснабжения обсудит с жителями города власть БердскаОт фекального потопа 1,5 млрд рублей спасут БердскЕщё 118 новостей

15 августа 2019 в 17-00 часов в конференц-зале мэрии Бердска состоятся публичные слушания по проекту актуализированной на 2019 -2020 годы и на период до 2028 года схемы теплоснабжения Бердска. Власть Бердска пригласила на встречу представителей теплоснабжающих, теплосетевых и подрядных организаций.

Главной целью мероприятия является «осуществление взаимосвязи органов местного самоуправления с населением». Чиновники представят проект теплоснабжения и выявят общественное мнение о проекте. А также сформируют мнение и вопросы горожан по теме. В качестве докладчиков выступят вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, а также директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович, проект схемы теплоснабжения до 2028 года УЖКЗ разрабатывал вместе с Комбинатом бытовых услуг Бердска. Однако директор КБУ Владимир Воспанчук в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» не смог пояснить — в чем заключается смысл схемы теплоснабжения до 2028 года.

— Я не выступаю в качестве докладчика, ничего пояснить не могу, — резюмировал Воспанчук.

Стоит отметить, что концессионер «Багира-М» желает вкладывать деньги в систему теплоснабжения Бердска. Между администрацией Бердска и ООО ПК «Багира-М» продолжаются судебные тяжбы. На основании решения арбитражного суда от 8 февраля 2019 года «Багира-М» требует заключить концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения Бердска, находящейся в управлении Комбината бытовых услуг. Между тем, законных оснований требовать заключения такого соглашения в решении суда администрация Бердска не нашла, и совместно с руководством Комбината бытовых услуг готовит ответ на принятое постановление.

По мнению директора «Багиры-М», нужно изучить теплосети, посмотреть в каком состоянии находится имущество системы теплоснабжения и в каком количестве. А после приступать к реконструкции котельных. По его мнению, должно быть заключение специалистов, а не частное мнение отдельных людей, которые недавно работают в этой отрасли.

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От редакции

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Аноним, 13 августа 2019 13:07
"Однако директор КБУ Владимир Воспанчук в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» не смог пояснить — в чем заключается смысл схемы теплоснабжения до 2028 года."

Так в чём заключается смысл господа? Кто объяснит?

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