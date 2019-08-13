Птицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска

В выходной из-за несанкционированных земляных работ произошел порыв электрокабеля. Евгений Шестернин пообещал разобраться с нарушителями.

В одном случае причиной отключения электроэнергии в выходные стали птицы, повредившие изоляцию

Два аварийных отключения электроэнергии произошли в минувшие выходные в Бердске.

Причиной повреждения кабеля в одном случае было проведение земельных работ без согласования с РЭС, сообщил на совещании чиновников 12 августа начальник бердских РЭС Игорь Михин.

Причиной другой аварии на электросетях было воздействие птиц на изоляцию.

— Все восстановлено, схема надежная, — отметил Михин.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли организации, с которыми необходимо провести провести профилактическую работу по проведению земляных работ.

— Это редкие случаи, — сказал Михин.

— Редко, да метко. Почему люди должны сидеть и ждать. Жара. Выходной день. Хорошо, что оперативно все сделали.

— Земляные работы проводили без согласования с нами.

— Дайте нам список тех организаций, которые этим страдают. Разберемся.