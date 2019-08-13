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Птицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска

13:15 13.08.2019, Галина Панчева Фото: torange.biz
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В выходной из-за несанкционированных земляных работ произошел порыв электрокабеля. Евгений Шестернин пообещал разобраться с нарушителями.

Птицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска
В одном случае причиной отключения электроэнергии в выходные стали птицы, повредившие изоляцию

Два аварийных отключения электроэнергии произошли в минувшие выходные в Бердске.

Причиной повреждения кабеля в одном случае было проведение земельных работ без согласования с РЭС, сообщил на совещании чиновников 12 августа начальник бердских РЭС Игорь Михин.

Причиной другой аварии на электросетях было воздействие птиц на изоляцию.

— Все восстановлено, схема надежная, — отметил Михин.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли организации, с которыми необходимо провести провести профилактическую работу по проведению земляных работ.

— Это редкие случаи, — сказал Михин.

— Редко, да метко. Почему люди должны сидеть и ждать. Жара. Выходной день. Хорошо, что оперативно все сделали.

— Земляные работы проводили без согласования с нами.

— Дайте нам список тех организаций, которые этим страдают. Разберемся.

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От редакции

У вас редко отключают электроэнергию?

Новый мэр, 13 августа 2019 14:23
дайте ему список!

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