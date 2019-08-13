Птицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска

Два аварийных отключения электроэнергии произошли в минувшие выходные в Бердске.
Причиной повреждения кабеля в одном случае было проведение земельных работ без согласования с РЭС, сообщил на совещании чиновников 12 августа начальник бердских РЭС Игорь Михин.
Причиной другой аварии на электросетях было воздействие птиц на изоляцию.
— Все восстановлено, схема надежная, — отметил Михин.
Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли организации, с которыми необходимо провести провести профилактическую работу по проведению земляных работ.
— Это редкие случаи, — сказал Михин.
— Редко, да метко. Почему люди должны сидеть и ждать. Жара. Выходной день. Хорошо, что оперативно все сделали.
— Земляные работы проводили без согласования с нами.
— Дайте нам список тех организаций, которые этим страдают. Разберемся.