Ввести пластические операции в систему ОМС могут в России

Масштабная проверка более 1250 медицинских организаций (большинство из них частные) показала, что в них царит вольница, зачастую опасная для жизни и здоровья пациентов.

Семь из десяти клиник, оказывающих услуги по пластической хирургии, нарушают закон

В Минздраве обсуждают включение пластических операций в полис ОМС.

Семь из десяти клиник, оказывающих услуги по пластической хирургии, нарушают закон. Такие данные приводит Росздравнадзор. Масштабная проверка более 1250 медицинских организаций (большинство из них частные) показала, что в них царит вольница, зачастую опасная для жизни и здоровья пациентов.

В результате семь клиник закрыли по суду, еще 252 прекратили деятельность по пластической хирургии самостоятельно.

В пластической хирургии существует сонм недобросовестных специалистов, многие из которых даже не имеют высшего медицинского образования

Одна из мер, которая способна усилить контроль за действиями пластических хирургов, — включить эстетические операции в программу обязательного медицинского страхования, считает главный внештатный пластический хирург Минздрава, доктор медицинских наук Наталья Мантурова.

«Сегодня пластические хирурги уже осуществляют достаточно большое количество пластических операций по программе ОМС, — поясняет она. — Но только они подписываются как челюстно-лицевые хирурги, реконструктивные хирурги, онкологи. Вписав пластическую хирургию в ОМС, мы могли бы включить в клинические рекомендации и абсолютно законно использовать наши хирургические техники».

Список наиболее вопиющих нарушений, выявленных Росздравнадзором, внушителен: это использование незарегистрированных, недоброкачественных, фальсифицированных лекарств и медизделий, несоблюдение условий хранения препаратов и их применение после срока годности. В косметологических клиниках повсеместно отсутствуют условия для помощи пациентам в случае осложнений, например, если в результате аллергической реакции на препарат развивается анафилактический шок.

Отметили проверяющие и «недостаточную подготовку пластических хирургов». Но это, откровенно говоря, мягко сказано. По сути, речь идет о том, что часто «режут по живому» люди, не имеющие профессиональной подготовки. Реальный случай: в одной из закрытых клиник обязанности пластического хирурга выполнял офтальмолог.

«Такая ситуация связана отчасти с тем, что до недавнего времени в законодательстве не было четко прописанных требований к специальности «пластический хирург», — говорит Наталья Мантурова. — Такая «вольница» привела к тому, что открылось огромное число клиник, далеко не всегда, к сожалению, обеспечивающих качество и безопасность своих услуг».

Косметические процедуры и пластические операции становятся все популярнее — мы хотим дольше оставаться молодыми и внешне привлекательными, и многие готовы вкладывать в красоту большие деньги.

Соответственно спросу растет и предложение, но не всегда речь идет о профессиональных, качественных пластических услугах. На рынке полно клиник-однодневок, владельцам которых проще закрыть их.

«Надо признать, в отрасли существует плеяда недобросовестных специалистов, многие из которых даже не обладают высшим медицинским образованием, — говорит Наталья Мантурова. — Мне приходилось выезжать в Кавказский регион. В Грозном мы проводили «круглый стол», чтобы объяснить населению возможные угрозы». В регионе появились частные клиники. Небольшие кабинеты, где девушкам предлагали скорректировать грудь, ягодицы, другие части тела. Но при этом, продолжает эксперт, вместо качественных препаратов-филлеров вкалывали все что угодно — и оливковое масло, и вазелин, и какие-то неизвестные гели.

«Последствия выглядят крайне неприятно, — говорит Мантурова. — Нередко пострадавшие пациентки приезжают к нам в институт, просят помочь. Что тут скажешь? Собираем консилиумы, решаем, что можно сделать. Иногда приходится хирургически удалять поврежденные участки. Иногда удается обойтись медикаментозной терапией. Лечением подобных осложнений занимаются в центре на базе университета имени И.М. Сеченова и на базе биофизического центра имени А.И. Бурназяна. Мы, естественно, обмениваемся информацией».

При этом ситуация на Кавказе вовсе не исключительная. По данным, предоставленным «Российской газете» Росздравнадзором, из закрытых после проверок клиник или хирургических их подразделений 65 находились в Москве, 27 — в Петербурге, 22 — в Новосибирске, 20 — в Ростове, 11 — в Татарстане.

Конечно, можно обвинять в излишней доверчивости и беспечности пациенток, начитавшихся глянца и насмотревшихся сделанных красоток по ТВ. Но по большому счету отвечать за безопасность и качество любого лечения, в любой области должно государство. Минздравом утвержден профессиональный стандарт врача — пластического хирурга (находится на подписании в минтруде). В документе прописано, что на должность врача-косметолога может назначаться специалист, имеющий высшее медицинское образование и специальную послевузовскую подготовку. Медсестрам и вовсе запретили проводить серьезные процедуры — их обязан выполнять врач.

«Кроме того, уже год, как вступили в силу новые требования к клиникам пластической хирургии: приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», — напомнила Наталья Мантурова. — Да, участники рынка сетовали, что новый порядок по силам выполнить только крупным клиникам, а все мелкие будут вынуждены прекратить работу и это, мол, скажется на стоимости услуг. Но надо понимать: новый порядок рассчитан на то, чтобы радикально повысить качество и безопасность услуг пластических хирургов».

Пластическая хирургия — сложный раздел медицины, требующий от врача обширных знаний в смежных областях. Любая операция может привести к очень серьезным последствиям, осложнениям. «Но осложнения, которые, извините за каламбур, «на лицо» — всегда трагедия, — поясняет Мантурова. — И одна из мер, которая способна усилить контроль за действиями пластических хирургов, — включить эстетические операции в программу обязательного медицинского страхования. И мы сталкивались с этим. Мы на практике ощущаем недостачу знаний у некоторых специалистов. Например, при, казалось бы, такой несложной и распространенной процедуре, как введение филлеров в области межбровья, возможно ухудшение и даже потеря зрения. И справиться с ситуаций без знаний в офтальмологии нельзя».

Поэтому еще одно требование, которое будут предъявлять к подготовке пластических хирургов, — это новый образовательный стандарт. «Он будет предусматривать пятилетнюю ординатуру, на сегодняшний день она двухгодичная. По нашим предположениям, эти изменения вступят в силу через два года», — отметила главный специалист.

Что добавить в полис ОМС

Большая доля косметологических процедур и пластических операций — это не обычное «украшательство», изменение внешности под вкусы и пожелания клиента. Зачастую такие услуги необходимы по эстетическим показателям.

«Существует множество оперативных вмешательств по профилю «пластическая хирургия», которые влияют на качество жизни человека, — поясняет главный внештатный пластический хирург минздрава Наталья Мантурова. — В том числе по эстетическим показаниям — это, например, коррекция уродующих рубцов, исправление следов ожогов, укусов собак и так далее. Эти и множество других операций, конечно, должны входить в систему обязательного медицинского страхования».

По мнению экспертов, опрошенных «РГ», в рамках ОМС можно было бы проводить и процедуры по удалению доброкачественных образований на коже — папиллом, кератом. Сейчас в большинстве случаев пациенты такие манипуляции оплачивают, и стоимость их весьма высока. Но ведь своевременное удаление подобных новообразований — это профилактика возникновения онкологического заболевания.

«Также мы знаем об огромном количестве людей, которым нужна пластическая хирургия по медпоказаниям, — добавляет Наталья Мантурова. — В большинстве случаев такие операции и сейчас делают бесплатно, но в рамках высокотехнологичной медпомощи, то есть по выделяемым квотам».

Например, сегодня бесплатно оперируют детей с диагнозом волчья пасть, заячья губа, подтвердили «РГ» в Федеральном фонде ОМС. Также удаляют гемангиомы — это доброкачественная опухоль на коже, внешне напоминающая крупное родимое пятно. Женщинам после резекции молочных желез из-за онкологического заболевания также необходимо выполнять реконструктивную маммопластику. Еще один пример — ринопластика, которая проводится при искривлении носовой перегородки. Без проведения такой операции пациент не в состоянии нормально дышать, у него страдает мозговое кровообращение, он может испытывать головные боли.

Источник: РГ