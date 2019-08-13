Ударил в живот и по голове участницу акции за честные выборы полицейский в Москве

Врачи заподозрили сотрясение мозга у девушки. Дарья Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции.

Ушиба головного мозга у девушки нет, но после первичного обследования врачи заподозрили у неё сотрясение мозга

Дарья Сосновская, которую при задержании на акции 10 августа сотрудник полиции ударил в живот и по голове, снова почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Она отметила, что ушиба головного мозга у девушки нет, но после первичного обследования врачи заподозрили у неё сотрясение мозга.

Адвокат уточнила, что пока не известно, будет ли ее подзащитная госпитализирована.

Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит административное дело в отношении Сосновской. На девушку составили протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). По этой статье ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

До этого адвокат сообщила, что Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции. В заявлении девушка указывает, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем и сама была задержана.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным «Белого счетчика» — от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. Там, по информации ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 256.

Источник: Интерфакс