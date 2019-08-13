Трамп заявил: ракета Skyfall взорвалась на полигоне под Архангельском

«Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!» — написал Трамп.

В своем твите Трамп упоминает российскую крылатую ракету «Буревестник»

По его утверждению, под Нёноксой взорвалась крылатая ракета «Буревестник».

Взрыв во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области помог Соединенным Штатам многое узнать, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере.

По его словам, Вашингтон имеет в распоряжении похожие, но «более продвинутые» технологии. В своем твите он упоминает российскую крылатую ракету «Буревестник», которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall.

«Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!» — написал Трамп.

По версии «Росатома», взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации трагедию объяснили «стечением обстоятельств», которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час). По данным МЧС, в настоящее время радиационный фон в Архангельской области в норме.

Источник: Интерфакс