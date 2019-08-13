13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Трамп заявил: ракета Skyfall взорвалась на полигоне под Архангельском

14:30 13.08.2019 Фото: pixabay
0

«Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!» — написал Трамп.

Трамп заявил: ракета Skyfall взорвалась на полигоне под Архангельском
В своем твите Трамп упоминает российскую крылатую ракету «Буревестник»

По его утверждению, под Нёноксой взорвалась крылатая ракета «Буревестник».
Взрыв во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области помог Соединенным Штатам многое узнать, заявил президент США Дональд Трамп в твиттере.

По его словам, Вашингтон имеет в распоряжении похожие, но «более продвинутые» технологии. В своем твите он упоминает российскую крылатую ракету «Буревестник», которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall.

«Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!» — написал Трамп.

По версии «Росатома», взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В госкорпорации трагедию объяснили «стечением обстоятельств», которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час). По данным МЧС, в настоящее время радиационный фон в Архангельской области в норме.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Шутит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБлагоустройство после разрытий КБУ без замечаний принимают в Бердске
14:45 13-08-2019
Благоустройство после разрытий КБУ без замечаний принимают в Бердске
Трамп заявил: ракета Skyfall взорвалась на полигоне под Архангельском
14:30 13-08-2019
Трамп заявил: ракета Skyfall взорвалась на полигоне под Архангельском
Почему ставка по кредитам Сбербанка в Чехии - 6,9%, а России - 12,9%?
14:15 13-08-2019
Почему ставка по кредитам Сбербанка в Чехии - 6,9%, а России - 12,9%?
БердскПикетирует мэрию сестра обвиняемого в хищении 7 млн рублей с коллектора экс-чиновника Юрия Бекетова в Бердске 1
13:58 13-08-2019
Пикетирует мэрию сестра обвиняемого в хищении 7 млн рублей с коллектора экс-чиновника Юрия Бекетова в Бердске
Ввести пластические операции в систему ОМС могут в России
13:45 13-08-2019
Ввести пластические операции в систему ОМС могут в России
Мотоциклисты Бердска предлагают поучаствовать в очистке леса от мусора
13:35 13-08-2019
Мотоциклисты Бердска предлагают поучаствовать в очистке леса от мусора
БердскКто займет кресло главврача ЦГБ Бердска? 2
13:30 13-08-2019
Кто займет кресло главврача ЦГБ Бердска?
Регистрируют в срочном порядке лодки после повышения штрафов судовладельцы Бердска
13:28 13-08-2019
Регистрируют в срочном порядке лодки после повышения штрафов судовладельцы Бердска
БердскПтицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска 1
13:15 13-08-2019
Птицы портят изоляцию: сидят без электричества жители Бердска
Пожарные Бердска ищут хозяина сгоревшего «Subaru Legacy»
13:15 13-08-2019
Пожарные Бердска ищут хозяина сгоревшего «Subaru Legacy»