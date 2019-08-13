Жестоко крестившего младенца игумена Фотия на год отстранили от служения в РПЦ

Обряд крещения- святое действо

Игумену Фотию, который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запретили в служении сроком на один год.

Секретарь Гатчинской епархии РПЦ Владимир Глазунов на встрече с женщиной, пожаловавшейся на жестокое обращение с ее годовалым ребенком при крещении в храме в Гатчинском районе Ленинградской области, принес ей извинения от лица епархии в связи со случившимся. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе епархии.

«Встреча состоялась. Там было три человека — это мама, духовник епархии протоиерей Михаил Юримский и секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов. От лица епархии и архиерея [епископа Гатчинского и Лужского Митрофана] еще раз секретарь епархии принес свои извинения», — сказали в пресс-службе.

В понедельник инцидент с крещением ребенка прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Как сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена, она осуждает действия священника как физического лица, нанесшего травмы ребенку, но в ситуацию вмешиваться не планирует. Обращение от матери ребенка в аппарат омбудсмена не поступало.

Ранее сообщалось, что Игумен Фотий (Нечепоренко), который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запрещен в служении сроком на один год. По информации сайта «Глобус Санкт-Петербургской епархии», игумен Фотий был рукоположен во иерея 21 сентября 1997 года.

В пресс-службе епархии также рассказали, что ранее в отношении игумена Фотия уже поступали жалобы от прихожан. «На предыдущем месте служения на него устно жаловались за грубое отношение к прихожанам», — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что официальные документы в связи с этим в епархию не поступали.

В интернете в минувшее воскресенье появилось видео, на котором запечатлено крещение в храме в Гатчине, во время которого священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать. В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС сообщили, что ее руководство разбирается в ситуации. После инцидента мать ребенка обратилась в правоохранительные органы, полиция начала проверку.

Источник: ТАСС