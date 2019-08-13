Граффити солдата 1945 года с девочкой на руках в 190 квадратов нарисовали на торце 5-этажки в Бердске

Через несколько дней 200-метровое граффити будет закончено

На стене 5-этажки по адресу ул.Островского, 1А бердский художник — граффити Андрей Кукшев рисует солдата времен Великой Отечественной войны, который радостно обнимает свою дочурку. Он счастлив, что увидел родную кровиночку.

Это не первая работа художника. Уже есть морской пейзаж на стене возле отеля «Крона» и стены ДС «Авангард».

— Эта самая сложная работа. Из-за того, что она очень большая, во всю стену пятиэтажного торца. Очень сложно было подобать тему, сделать рисунок, который затронет всех. Хотелось бы чтобы все вспомнили,- рассказал «Курьер.Среда.Бердск» Андрей Кукшев.

Андрей сделал лица девочки и фронтовика. Закончить работу планирует в конце этой недели или вначале следующей. Для работы мастер использует акриловую всесезонную краску, на проработку деталей персонажей — граффити-краску в баллонах. На работу ушло 33 литра краски и 20 баллончиков.

Рисунок выполняется на грантовые средства. В 2019 году проект «Молодежный фристайл «Вехи Великой Победы» выиграл грант, который включает в себя кроме рисунка серию мастер-классов для молодежи.

По словам руководителя проекта Елены Гусевой, 100 тыс.рублей ушли на краски, грунтовку, валики, кисти. Художник работает бесплатно. Автовышку для художника безвозмездно предоставила администрация Бердска.

Автор видео Елена Белоусова